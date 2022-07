Por unas papas fritas, hispano mata un hombre a cuchillazos en Harlem

José Alba, de 52 años, fue arrestado por la muerte de un hombre al que acuchilló durante un pleito por unas papas fritas en una bodega en Harlem.

El NYPD capturó al empleado del negocio, luego de ser acusado de clavar un cuchillo en el pecho de Austin Simón, de 37 años.

La mortal confrontación ocurrió dentro de la tienda de comestibles Hamilton Heights en Broadway, cerca de la calle 139th West, el viernes por la noche.

El empleado había tenido una discusión con una mujer que había tomado unas papas fritas, pero no tenía suficiente dinero en efectivo para pagar, debido a su frustración, la mujer salió del local y llamó a Simón, pero la relación entre ambos no sido descrita, indica un reporte de The New York Post.

La mujer iba con un niño cuando ocurrieron los hechos. Ella salió furiosa y Simón volvió para confrontar al empleado de la tienda.

Antes de llegar a la confrontación física, los dos hombres se lanzaron gritos, hasta que Simón ingresó al área de empleados de la tienda, detrás del mostrador, donde Alba decidió tomar un cuchillo y clavarlo en el pecho a su víctima.

Sin embargo, el empleado decidió propinar dos cuchillazos más, uno en el pecho y otro en el cuello, confirmó el NYPD sobre los hechos ocurridos pasadas las 11:00 p.m.

Aunque se llamó al 911 y paramédicos llegaron pronto para trasladar a Simón al Hospital Harlem, el hombre fue declarado muerto.

Alba fue detenida por la Policía y ahora enfrenta acusaciones de asesinato y posesión criminal de un arma.