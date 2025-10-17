Porsche lidera Elegancia Clásica en SD: El Distinguished Gentleman’s Drive recauda $31.6 millones de dólares

Porsche Center Santo Domingo se sumó una vez más como patrocinador oficial del ‘Distinguished Gentleman’s Drive’, un evento que no solo promueve la sofisticación clásica, sino que tiene un profundo objetivo social: recaudar fondos y generar conciencia sobre la investigación del cáncer de próstata y los programas de salud mental para hombres.

Este esfuerzo concertado ha logrado un impacto monumental a nivel mundial, pues la iniciativa ha superado los $31.6 millones de dólares recaudados en los 115 países donde se lleva a cabo desde su fundación en 2012.

Puede leer: Celebran el Día Mundial del Turismo bajo el lema: “Marruecos: Potencia turística de África”

Más de 200 participantes ataviados con elegantes trajes de tweed, pajaritas y chalecos, se dieron cita en el concesionario. Porsche Center Santo Domingo fungió como punto de partida para la vibrante caravana que recorrió la ciudad hasta llegar a la emblemática Zona Colonial.

El evento, fundado en Sídney, Australia, por Mark Hawwa, se caracteriza por el esquema de vestimenta y comportamiento de los participantes, sugiriendo el uso de ropa elegante, chalecos de seda y trajes de tweed para adoptar no solo un estilo clásico, sino modales antiguos y distinguidos.

Con esta participación, Porsche Center Santo Domingo demuestra su firme apoyo al bienestar social y se une a la causa que busca cambiar la vida de los hombres a través del respaldo a la investigación médica y la salud mental.