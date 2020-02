Empresas francesas interesadas en realizar nuevas inversiones en el país

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, recibió a una delegación de corporaciones francesas de gran expansión internacional interesadas en realizar nuevas inversiones en el país.

La misión estuvo encabezada por el embajador de Francia en el país, Didier Lopinot, quien acompañó a ejecutivos de las empresas ALSTOM, BNP Paribas, BPIFrance, Cardinal, CMACGM, INCS, JC Decaux, Maritime Street, MND, POMA, Suez, Thales, Medef International, AFD, BID y Proparco.

Valdez Albizu dijo a los ejecutivos franceses que “la República Dominicana es el lugar donde sus inversiones pueden radicarse con seguridad y perspectivas halagüeñas, dados los sólidos fundamentos sobre los que se sustenta la economía de nuestro país”.

También les informó que la economía dominicana creció en 2019 un 5.1 %, con un déficit de cuenta corriente de 1.4 % y una depreciación de nuestra moneda con respecto al dólar de 5.1 % y cuyo promedio anual en los últimos años ha sido de 2.6 %.

Además, dijo que para consolidar aún más la estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales alcanzaron a diciembre 2019 US$8,781.8 millones, equivalentes a 4.9 meses de importaciones, excluyendo las zonas francas, y a cerca del 10 % del producto interno bruto (PIB), valor considerado óptimo por el Fondo Monetario Internacional.

Otras referencias que fueron tomadas en cuenta por la delegación de empresarios franceses son que la inversión extranjera directa (IED) alcanzó en 2019 los US$ 3,012 millones, con un promedio de US$ 2,500 millones en los últimos diez años, siendo la más alta de Centroamérica, exceptuando Panamá.

Indicó que, a pesar de los lamentables fallecimientos de varios turistas por causas naturales o circunstancias ajenas a la estadía vacacional, los cuales desataron una campaña negativa que perjudicó al turismo dominicano, este sector generó en 2019 la cifra de US$ 7,468.1 millones, y se recibieron 7.5 millones de visitantes entre pasajeros aéreos y cruceristas.

Destacó la fortaleza y estabilidad del sector financiero dominicano, cuyos resultados de operaciones son de los más elevados de América Latina.

Los representantes de las empresas francesas agradecieron a Valdez Albizu que les compartiera su experiencia y conocimiento sobre las oportunidades que se están abriendo para la inversión en el país.