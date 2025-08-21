Posición de ADOCOSE sobre actualización de límites del seguro obligatorio

La Asociación Dominicana de Corredores de Seguros Inc. (ADOCOSE) fijó su posición oficial respecto al Proyecto de Actualización de los Límites Mínimos del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil de Vehículos de Motor y sus correspondientes tarifas, que entró en vigor el pasado 1 de julio de 2025 mediante las resoluciones 05-2025 y 07-2025 de la Superintendencia de Seguros, posteriormente suspendidas por la resolución 10-2025 del 8 de agosto.

Richard Ross, presidente de ADOCOSE, valoró el esfuerzo de la Superintendencia, encabezada por el licenciado Julio César Valentín, para modernizar el sistema de seguro obligatorio. Al mismo tiempo, reconoció la importancia de abrir un proceso de consulta pública que permita la participación de los sectores involucrados antes de aplicar medidas definitivas.

Necesidad de actualización

ADOCOSE destacó que los límites del seguro obligatorio permanecían invariables desde hace más de 23 años, ya que la última modificación ocurrió en 2002, y antes de esa fecha en 1955. En consecuencia, en 70 años solo se han realizado dos ajustes.

El gremio explicó que, según datos del Banco Central, entre 2002 y 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en 415.44%, lo que significa que los límites actuales han perdido más de tres cuartas partes de su capacidad indemnizatoria.

En ese contexto, la propuesta de la Superintendencia plantea un incremento promedio de 3.95 veces, lo que ADOCOSE considera coherente con la variación del IPC. En ese sentido, la entidad aclara que se trata de una actualización o indexación, y no de un aumento.

Oposición a tarifas mínimas

Respecto a la fijación de precios o tarifas mínimas mediante resolución de una entidad regulatoria, ADOCOSE manifestó su oposición, ya que como representantes legítimos de los consumidores de seguros defienden el principio de libre competencia, más aún tratándose de un servicio de carácter obligatorio.

La asociación advirtió que los precios fijos premian la ineficiencia de los ofertantes y penalizan al consumidor. Una medida de ese tipo, agregó, sería contraproducente, pues impactaría únicamente en quienes ya cumplen con este servicio, mientras una gran parte del parque vehicular del país, en especial las motocicletas, continúa circulando sin seguro en franca violación de la ley.

Además, ADOCOSE señaló que no existe garantía de que la aplicación de tarifas mínimas incremente de forma directa y proporcional las indemnizaciones que pagan las aseguradoras, ya que los costos de reparación actuales y las sentencias judiciales no necesariamente varían en función de esa medida. Por ello, consideran preferible que cada aseguradora fije sus precios en base a la competencia y sus estructuras reales de costos.

Compromiso

Finalmente, ADOCOSE reiteró su disposición de mantenerse atenta y participar de forma activa en el proceso de consulta pública, colaborando con las autoridades para lograr una medida eficaz que beneficie a toda la población, a los consumidores de seguros y a todos los actores del sector asegurador dominicano.