Posición de comerciantes sobre licencia para venta de bebidas alcohólicas

La Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) se opone al proyecto de ley que establecería una licencia obligatoria para que los colmados, peluquerías, salones de belleza, clubes nocturnos, bares y otros establecimientos puedan vender bebidas alcohólicas.

Fenacodep aseguró que no se opone a las regulaciones, no obstante consideró que la mayoría de estos negocios operan en la informalidad, por lo que no podrían cumplir con los requisitos que se establecerán para poder obtener la licencia que sería expedida por el Ministerio de Interior y Policía.

La posición fue fijada durante la celebración del XXIII Congreso Nacional Fenacodep, en el marco del 47 aniversario de esa entidad, acto que contó con la presencia del ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisinó y en el que fue juramentado el nuevo Comité Ejecutivo, el cual estará presidido por Domingo Colón Silverio.

En su discurso, Colón insistió en la necesidad de trabajar en una iniciativa de ley que regule las instalaciones de grandes cadenas comerciales en los centros de la ciudades para evitar continúen llevando a la quiebra a pequeñas empresas y comercios.

“No estamos opuestos a las grandes empresas comerciales, ni a la colocación de las mismas como crecimiento de nuestra economía nacional, pero como presidente de FENACODEP es mi obligación y deber exigir a través de este proyecto de ley, que esto se han colocados a distancias considerables, dígase seis y hasta siete kilómetros de distancia de nuestras pequeñas empresas, para que estas dejen de ser afectadas y llevadas a la quiebra, como hemos visto en los últimos años”, dijo Colón en su discurso.

Agregó que países desarrollados como Estados Unidos (New York, Florida), Puerto Rico y Chile protegen sus comercios locales, haciendo que las grandes empresas se ubiquen a distancia para que los pequeños comercios no sean afectados.



Asimismo, sostuvo que llegó la hora de reclamar los derechos de miles de comerciante, por lo que propondrá elaborar un proyecto de ley que garantice a los detallistas mayores de 70 años y que hayan cumplido ciertos requisitos gubernamentales y/o estatales, para que reciban una pensión digna que no sea por decreto, sino a través de dicha ley.

Pidió a los comerciantes trabajar unidos para lograr la aprobación de esos proyectos.

“No estamos pidiendo tanto compañeros ya es mucho lo que hemos dado por nuestro país, por nuestra economía y muy poco lo que nos queda después de 70 años brindado sin recibir nada”, expresó el dirigente comercial.

Para que los establecimientos puedan solicitar una licencia que les permita vender alcohol, deberán proporcionar nombre y dirección del negocio, cumplir con criterios sanitarios mínimos, estar al día en el pago de los impuestos, indicar la actividad comercial del establecimiento y detallar con exactitud las medidas del área.