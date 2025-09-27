Potencial ciclón No. 9 se intensifica a depresión tropical mientras monitoreo continúa

  • Hoy
Potencial ciclón No. 9 se intensifica a depresión tropical mientras monitoreo continúa

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que el potencial ciclón tropical No. 9 ha evolucionado a una depresión tropical, con posibilidad de fortalecerse en los próximos días. Aunque el fenómeno no representa peligro directo para la República Dominicana, las autoridades mantienen vigilancia activa sobre su trayectoria.

A las 11:00 a. m., el centro de la depresión fue localizado cerca de la latitud 22.0 N y longitud 76.2 O, aproximadamente a 290 kilómetros al noroeste de la porción más oriental de Cuba. Se desplaza hacia el noroeste a unos 9 km/h, con previsión de girar al nor-noroeste durante la tarde o noche de hoy.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento gradual que podría generar lluvias significativas sobre regiones del este de Cuba y las Bahamas.

Las autoridades meteorológicas reiteran que, por su ubicación actual, la República Dominicana no se encuentra bajo amenaza directa, pero se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en su evolución.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Potencial ciclón No. 9 se intensifica a depresión tropical mientras monitoreo continúa
Potencial ciclón No. 9 se intensifica a depresión tropical mientras monitoreo continúa
27 septiembre, 2025
Cuatro provincias y el DN, siguen en alerta roja; 14 están en amarilla y 11 en verde
Cuatro provincias y el DN, siguen en alerta roja; 14 están en amarilla y 11 en verde
26 septiembre, 2025
República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias
República Dominicana, en estado de alerta casi total por lluvias
26 septiembre, 2025
Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar
26 septiembre, 2025
Santo Domingo y otras cuatro provincias en alerta roja por intensas lluvias
Santo Domingo y otras cuatro provincias en alerta roja por intensas lluvias
26 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Esperando el informe

Esperando el informe

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo