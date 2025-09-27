Potencial ciclón No. 9 se intensifica a depresión tropical mientras monitoreo continúa

El Instituto Dominicano de Meteorología informó que el potencial ciclón tropical No. 9 ha evolucionado a una depresión tropical, con posibilidad de fortalecerse en los próximos días. Aunque el fenómeno no representa peligro directo para la República Dominicana, las autoridades mantienen vigilancia activa sobre su trayectoria.

A las 11:00 a. m., el centro de la depresión fue localizado cerca de la latitud 22.0 N y longitud 76.2 O, aproximadamente a 290 kilómetros al noroeste de la porción más oriental de Cuba. Se desplaza hacia el noroeste a unos 9 km/h, con previsión de girar al nor-noroeste durante la tarde o noche de hoy.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento gradual que podría generar lluvias significativas sobre regiones del este de Cuba y las Bahamas.

Las autoridades meteorológicas reiteran que, por su ubicación actual, la República Dominicana no se encuentra bajo amenaza directa, pero se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales ante cualquier cambio en su evolución.