Potencias tratarán aislar más a Rusia

Estados Unidos anunciará jpu, en coordinación con el G7 y la Unión Europea (UE), un nuevo paquete de sanciones contra Rusia para “llevarla aún más por el camino del aislamiento económico financiero y tecnológico”, tras la supuesta masacre de civiles en Bucha (Ucrania).



Una fuente conocedora de la decisión dijo que esta medida incluirá la prohibición de todas las nuevas inversiones en Rusia, además de mayores sanciones contra las instituciones financieras y propiedad del Estado ruso, y otras adicionales contra funcionarios del Gobierno y sus familiares.



Las sanciones ayudarán a socavar los instrumentos de poder de los que dispone Rusia, impondrán un daño “agudo e inmediato” contra Moscú y hará que la “cleptocracia” rusa rinda cuentas por financiar la guerra del presidente Vladímir Putin, según la fuente.

Prensa ucraniana informa 340 personas enterradas en la ciudad de Bucha.



Agregó que EE.UU. “ha concluido” que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania “y la información desde Bucha parece que muestra más pruebas” de dichos delitos, por lo que Washington trabajará con sus aliados para asegurarse de que se produce una rendición de cuentas y uno de los instrumentos para ello son las sanciones.

El Kremlin reiteró hoy la disposición del presidente ruso, Vladímir Putin, a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, después de que este pusiera en duda la posibilidad de un encuentro bilateral en una entrevista con medios locales. “Nada ha cambiado al respecto. No negamos la posibilidad de este encuentro”, afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Vladímir Putin

No obstante, recalcó que “esta reunión será posible solo después de que se llegue a un acuerdo respecto al texto del documento” final de las negociaciones entre Moscú y Kiev. Peskov reaccionó a las declaraciones de Zelenski, en las que se refirió a la necesidad de mantener el diálogo entre Rusia y Ucrania, pero admitió la posibilidad de que no se celebrase una cumbre. “Puede suceder que no haya un encuentro. Eso puede pasar”, afirmó el mandatario ucraniano, citado por la agencia UNIAN.

Zelenski admitió que “lo más fácil sería interrumpir las negociaciones” después de la presunta masacre de Bucha, condenada por la comunidad internacional. “Y está claro por qué, después de lo que hicieron… declararlos enemigos, saber que es una guerra concreta de Rusia contra Ucrania. Reconocer todo esto”, dijo, al calificar la campaña militar rusa como un genocidio. No obstante, insistió en que pese a todo “hay que hallar la posibilidad de reunirse». “Y en esa reunión hallar una solución a toda esta situación, y no perder territorios con esta salida”, indicó.