PR anuncia proyecto reparación

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció ayer el comienzo de pequeños proyectos de reparación de daños provocados por el paso del huracán María por la isla en septiembre de 2017.

Vázquez hizo el anuncio tras visitar Yabucoa, el municipio del sureste de la isla donde ayer hace 2 años entró el huracán María provocando una devastación sin precedentes. “Hoy recibimos noticia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias -FEMA- de que sea nos relevaba de la Ley 2.60 para agilizar los pequeños proyectos que son los que necesitan los alcaldes, como reparación de muchas propiedades, de canchas y de carreteras”.

La gobernadora subrayó que eso permitirá que los alcaldes puedan poner en marcha proyectos y que en 4 semanas se tengan en la calle los fondos para las reparaciones necesarias. “Vamos a hacer anuncios de vivienda, porque de 9,000 proyectos que no han tenido respuesta pueden contar ahora con acción rápida”, subrayó.

Según la gobernadora, el Ejecutivo estima en 5,000 los proyectos pequeños que podrían comenzar en un mes gracias a la decisión de Fema. Pidió además a los ciudadanos que estén pendientes porque va haber unas ayudas para aquellas personas que sufrieron daños en sus viviendas pero que no cualificaron para las ayudas de Fema porque no tenían título de propiedad.

La gobernadora subrayó además que se ha trabajado muy fuerte durante los dos últimos años para que haya un plan nacional de emergencias para desastres naturales que está disponibles en la dirección en internet de Manejo de Emergencias.

Respecto a la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), criticada por gestión tras paso de María, resaltó hay suficiente inventario de postes, transformadores y otros materiales. “Cuando nos cogió la tormenta teníamos inventario por US 22 millones y ahora de 141 millones, o sea que tenemos lo que necesitaríamos en caso emergencia”, indicó.

Mejor preparación ante emergencias

