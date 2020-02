PR suspende 3 empleados por fraude

El gobierno puertorriqueño suspendió a tres empleados mientras agentes federales investigan un fraude en línea que intentó robar más de 4 millones de dólares al territorio estadounidense.

Manuel Laboy, director ejecutivo de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, dijo que no se aplicaron protocolos rigurosos cuando la empresa recibió un correo electrónico que denunciaba un cambio en las cuentas bancarias que permitieron a alguien transferir más de US 2.6 millones a una cuenta fraudulenta en el territorio continental de EEUU el mes pasado. “No lo tomamos a la ligera y habrá consecuencias”, dijo Laboy. Se negó a revelar los nombres y cargos de los empleados suspendidos, uno de su agencia y otro de la Compañía de Comercio y Exportaciones, que envió US 63,000 como parte del fraude.

Añadió que el FBI ha congelado los fondos enviados, que pertenecen a fondos públicos de pensión. “Esta situación no afectó ni afectará el pago de las pensiones a los retirados”, aseguró. El fraude también afectó a la Compañía de Turismo, que envió 1.5 millones de dólares, según la policía.