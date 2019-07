Precandidata a diputada promete llevar sostenimiento económico a Sánchez Ramírez

Cotuí, Sánchez Ramírez.- La precandidata a diputada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Wendy Mena, aseguró que de llegar al Congreso Nacional con el apoyo de las fuerzas vivas de la provincia Sánchez Ramírez, tiene varios anteproyectos en carpeta que servirán para el desarrollo y sostenimiento económico de aquí.

La destacada y emprendedora dirigente del PLD dijo que su movimiento político “Tu voz mujer, Wendy Mena”, desarrolla un trabajo social desde hace años en favor de las mujeres, envejecientes y jóvenes de escasos recursos.

Mena, quien se definió como una fiel seguidora del ex presidente de la República Leonel Fernández, destacó que recientemente se comprometió con los envejecientes del barrio Pueblo Nuevo de aquí, para rentarle con recursos propios un local que les sirva de asilo, ya que en el existente no hay cupo para albergarlos.

“Eso da pena la calamidad y en la situación que se encuentran estos seres que lo dieron todo por su país y hoy mira cómo están”, deploró la precandidata a diputada.

“Me da pena ver a los envejecientes deambular por las calles, porque no hay espacio en el asilo que tenemos aquí, y por esa razón le di mi palabra y me comprometí a rentar un local que les sirva de refugio a las personas que no tienen dónde ir o pasar sus últimos años”, explicó.

Asimismo, se identificó plenamente con el reclamo de los estudiantes universitarios de esta ciudad quienes piden una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Cotuí, lo que a su entender significará una gran ayuda económica a muchos padres de familia que carecen de recursos para mandar a sus hijos a centros educativos privados y fuera de la provincia.

Agregó que periódicamente realiza actividades en favor de las mujeres y jóvenes de la provincia Sánchez Ramírez, señalando que en estos días está inmersa en la entrega de útiles escolares a los niños cuyos padres no tienen cómo adquirir las utilidades para que sus hijos vayan a la escuela.