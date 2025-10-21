¡Precaución! Ya se formó la tormenta tropical Melissa en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó, la mañana de este martes, sobre la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe.

«La tormenta tropical Melissa se ha formado y se espera que traiga fuertes lluvias, riesgo de inundaciones repentinas significativas y peligro de deslizamientos de tierra a partes de Haití y República Dominicana durante el fin de semana», escribió el CNH en su cuenta de la red social X.

Agregó que también se ha emitido una alerta de huracán para la costa sur y la península de Tiburón en Haití, mientras que para Jamaica se ha emitido una alerta de tormenta tropical.

«Los preparativos para proteger vidas y propiedades deberían estar concluidos para el jueves. Existe una incertidumbre significativa en el pronóstico de trayectoria e intensidad de Melissa. Las personas interesadas en otras partes de La Española y Cuba deben seguir de cerca los pronósticos más recientes», exhortó la institución.

Acciones que debe asumir la población

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó:

Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas correspondientes, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.

Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, cuerpos de bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través de los teléfonos: 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.

Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

