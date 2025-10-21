¡Precaución! Ya se formó la tormenta tropical Melissa en el Caribe

  • Hoy
¡Precaución! Ya se formó la tormenta tropical Melissa en el Caribe

Foto referencial / Fuente externa

El Centro Nacional de Huracanes (CNH) informó, la mañana de este martes, sobre la formación de la tormenta tropical Melissa en el mar Caribe.

«La tormenta tropical Melissa se ha formado y se espera que traiga fuertes lluvias, riesgo de inundaciones repentinas significativas y peligro de deslizamientos de tierra a partes de Haití y República Dominicana durante el fin de semana», escribió el CNH en su cuenta de la red social X.

Agregó que también se ha emitido una alerta de huracán para la costa sur y la península de Tiburón en Haití, mientras que para Jamaica se ha emitido una alerta de tormenta tropical.

«Los preparativos para proteger vidas y propiedades deberían estar concluidos para el jueves. Existe una incertidumbre significativa en el pronóstico de trayectoria e intensidad de Melissa. Las personas interesadas en otras partes de La Española y Cuba deben seguir de cerca los pronósticos más recientes», exhortó la institución.

Te puede interesar: Ante posible tormenta Melissa, ¿Se suspenderán las clases y labores?

32
T12

Acciones que debe asumir la población

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) recomendó:

  • Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
  • Los conductores de vehículos deben tomar las medidas preventivas correspondientes, debido a la reducción de visibilidad generada por las lluvias.
  • Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, cuerpos de bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través de los teléfonos: 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
  • Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
  • Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Síguenos como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

¡Precaución! Ya se formó la tormenta tropical Melissa en el Caribe
¡Precaución! Ya se formó la tormenta tropical Melissa en el Caribe
21 octubre, 2025
Tormenta tropical Melissa está a punto de formarse: ¿representa riesgo para República Dominicana?
Tormenta tropical Melissa está a punto de formarse: ¿representa riesgo para República Dominicana?
21 octubre, 2025
Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos
Priscilla pierde su estatus de huracán mientras Jerry se fortalece: detalles de los fenómenos
9 octubre, 2025
El régimen venezolano empieza a entrenar a civiles ante hipotético ataque de EEUU
El régimen venezolano empieza a entrenar a civiles ante hipotético ataque de EEUU
22 septiembre, 2025
Nicolás Maduro anuncia un despliegue de militares en comunidades para enseñar «manejo de armas»
Nicolás Maduro anuncia un despliegue de militares en comunidades para enseñar «manejo de armas»
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El poder del Santo Rosario

El poder del Santo Rosario

Lo que piensan del desarrollo chino altos

Lo que piensan del desarrollo chino altos

La partida de Don Fernando Infante

La partida de Don Fernando Infante

INFOTEP: 45 años transformando vidas

INFOTEP: 45 años transformando vidas

Regularización y celofán

Regularización y celofán

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

¿Sabes qué es el sporty chic? Reinventa tu estilo con esta tendencia

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo