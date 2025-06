¿Tu piel está lista? Precauciones esenciales antes de un procedimiento estético

Claudia Fulgencio nunca imaginó que un procedimiento estético previo a una boda terminaría en una experiencia traumática. En noviembre de 2021, decidió someterse a una limpieza facial y un peeling químico para mejorar la apariencia de su piel antes del evento. Sin embargo, lo que comenzó como un tratamiento rutinario terminó en una grave reacción cutánea.

«Salí de la cabina con un temporizador de dos horas. Me dijeron que fuera a casa y me retirara el producto con agua. Pero al llegar, sentí que me estaba quemando,» relató Fulgencio en el Informe con Alicia Ortega del grupo SIN.

Dermatitis atópica, frecuente es asmáticos/ Imagen de referencia

Al día siguiente, su piel mostraba signos de una quemadura severa. «Caminaba y dejaba una estela de piel muerta,« explicó. Meses después, descubrió que su condición asmática pudo haber influido en la reacción adversa, ya que los pacientes con asma suelen tener piel más sensible y propensa a alergias.

¿Por qué ocurrió esta reacción?

La cosmetóloga Pia Rojas, quien aplicó el tratamiento, explicó en una entrevista que el producto utilizado se desactiva por sí solo y no sigue profundizándose. Sin embargo, admitió que no se realizan análisis previos para determinar posibles riesgos en los pacientes.

«Los cosmetólogos no requerimos hacer analíticas porque son tratamientos tópicos,» afirmó Rojas.

Por su parte, la dermatóloga Ángela Félix enfatizó la importancia de conocer el historial médico del paciente antes de aplicar un peeling.

«El peeling está compuesto de muchos ácidos y hay que saber cómo aplicarlo y respetar los tiempos,» explicó.

Además, advirtió que los pacientes asmáticos pueden desarrollar dermatitis atópica, lo que los hace más vulnerables a reacciones adversas.

«Uno de los aspectos más importantes para nosotros los médicos son los antecedentes. Necesito saber si eres asmático, si tienes sensibilidad o si tu piel está atravesando algún cambio,» puntualizó Félix.

Cinco puntos clave antes de realizarse un tratamiento facial

En ese sentido la especialista recomienda cinco puntos importantes que todo paciente debe tomar en cuenta antes de tocar su piel con productos químico:

Tratamiento estético/ imagen de referencia

Consulta con un especialista: Un dermatólogo puede evaluar tu piel y determinar si el procedimiento es seguro para ti.

Revisa tu historial médico: Si tienes condiciones como asma o alergias, informa al profesional antes del tratamiento.

Pregunta sobre los productos utilizados: Conoce los ingredientes y posibles efectos secundarios.

Sigue las indicaciones post-tratamiento: No ignores las recomendaciones sobre el cuidado de la piel después del procedimiento.

Evita procedimientos agresivos sin evaluación previa: No todos los tratamientos son adecuados para todos los tipos de piel.

Este caso resalta la importancia de la evaluación médica previa antes de someterse a procedimientos estéticos. La falta de información y análisis puede derivar en consecuencias graves para la salud de la piel.