El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 16 al 22 de agosto de 2025, los precios de los combustibles permaneceránsin variación como resultado del subsidio destinado al gas licuado de petróleo (GLP) y el gasoil, ascendente a RD$107.8 millones.

En ese sentido, serán subsidiados el GLP en RD$6.75 por galón; el gasoil Regular en RD$7.52, y el gasoil Óptimo en RD$6.42.

Pérez Fermín reiteró que el MICM continuará monitoreando diariamente el comportamiento del mercado internacional y aplicando las medidas necesarias para mantener la estabilidad, garantizando así un suministro confiable y asequible para todos los dominicanos.

Lee más: Precios de los combustibles del 15 al 21 de marzo 2025



Precios de los combustibles

Para la semana del 16 al 22 de agosto de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$186.33 por galón; baja RD$1.25.

Kerosene, RD$217.10 por galón; baja RD$1.40.

Fueloil #6, RD$152.56 por galón; baja RD$6.44.

Fueloil 1%S, RD$165.49 por galón; baja RD$5.07.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.67, de las publicaciones diarias del Banco Central.

También leer: Precios de los combustibles para la segunda semana de mayo 2025

