El director general de Bienes Nacionales, Rafael Burgos Gómez, informó este miércoles que el valor de las propiedades del Gobierno dominicano asciende a 42 mil millones de pesos.

Sin embargo, según explicó el funcionario durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, aún faltan dos censos patrimoniales que podrían incrementar de forma significativa el valor total de los activos del Estado.

El primero de estos pendientes es el censo de bienes intangibles, el cual se encuentra actualmente en curso.

“Los intangibles incluyen concesiones, licencias, permisos, autorizaciones, gasoducto, entre otros”, explicó Burgos Gómez.

Además, falta el censo del patrimonio minero, que abarcará tanto debajo de su suelo como a la plataforma marina.

Y el último censo es el espacio atmosférico.

«Ustedes no saben que cuando pasa un aeronave por el territorio de la República Dominicana tienen que tener un acuerdo de reciprocidad con las partes, y eso implica que cuando haya acuerdo no se paga pero cuando no haya acuerdo hay que pagar», concluyó.