Precio del dólar hoy en República Dominicana este 7 de agosto  

Precio del dólar hoy en República Dominicana este 7 de agosto  

Dólar. Foto: fuente eterna

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 6 de agosto de 2025, son de RD$60.8786/US$ y RD$61.5248/US$, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 70.64 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 7 de agosto de 2025.

Las tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

07 08 2025 HOY JUEVES 070825 ¡Vivir29 page 0001

