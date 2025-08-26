Precio del dólar en RD: está a más de  63, lo que implica para la economía dominicana, según experto

El economista Antonio Ciriaco advirtió que el tipo de cambio del dólar continúa siendo una variable crítica para la estabilidad económica de la República Dominicana, en medio de una coyuntura marcada por la dependencia de importaciones.

Durante su participación en el programa Uno + Uno de Teleantillas, canal 2, Ciriaco señaló que “el precio del dólar marca puntos de cómo está la economía”, y enfatizó la importancia de evitar que ese mercado genere incertidumbre.

Según explicó, mantener un tipo de cambio estable permite “anclar una certidumbre” que favorece la estabilidad monetaria.

El experto también destacó que el país enfrenta una “restricción externa histórica”, debido a que aún no ha logrado consolidar un sector exportador fuerte.

Esta situación, dijo, limita la capacidad de generar divisas propias y aumenta la vulnerabilidad frente a presiones externas.

Además, el catedrático alertó sobre el impacto de la estacionalidad en la producción local, como ocurre con el pollo, y recordó que “muchos insumos de la canasta básica dependen de las importaciones”, lo que hace aún más relevante el control del tipo de cambio.