Precio del dólar hoy 12 de octubre: así amaneció la tasa de cambio en República Dominicana

Dólar (Fuente externa)

El dólar estadounidense se mantiene con ligeras variaciones en el mercado cambiario dominicano, según el más reciente informe del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De acuerdo con la entidad, la tasa de cambio oficial al cierre del 10 de octubre de 2025 se estableció en RD$62.7960 para la compra y RD$63.3694 para la venta, cifras que servirán de referencia hasta el 13 de octubre de 2025.

Estas tasas corresponden al promedio ponderado de las operaciones del mercado spot, que incluye transacciones en efectivo, transferencias y cheques, pero excluye las operaciones en derivados financieros, según lo dispuesto en la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02 y su Reglamento Cambiario.

El Banco Central recordó además que, conforme a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria del 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot es la que debe utilizarse para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera.

Precios de los combustibles en República Dominicana: Semana del 11 al 17 de octubre  
