Precio del dólar hoy, 22 de agosto en República Dominicana

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense este jueves 21 de agosto, son de RD$62.3577/USS y RD$62.8109/USS, respectivamente, las cuales servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 22 de agosto de 2025.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Lea más: Economista revela 5 «graves» impactos de aumento en tasas de interés

Síguenos como periodicohoyrd