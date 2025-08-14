Precio del dólar en República Dominicana de este jueves 14 de agosto: tasa actualizada   

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 13 de agosto de 2025, son de RD$61.3576/US$ y RD$61.9952/USS, respectivamente.

Mientras, que el euro está a 71.85 pesos.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 14 de agosto de 2025, en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

