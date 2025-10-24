El precio del dólar y el euro de este 24 de octubre del 2025

El precio del dólar y el euro de este 24 de octubre del 2025

Billetes

Las tasas de cambio del Banco Central para la compra y venta del Dólar Estadounidense, al cierre del 23 de octubre de 2025, son de RD$63.9056/US$ y RD$64.2914/US$, respectivamente.

Estas servirán de referencia para las operaciones de esta institución hasta el día 24 de octubre de 2025.

Estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Captura de pantalla 2025 10 24 094354

Lee más: Precio del dólar

Asimismo, la entidad informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Todo en cumplimiento con lo establecido en el Literal b, Artículo 59 del Reglamento Cambiario de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre de 2002.

image 402
Dólar. Foto: fuente eterna
Melissa Correa

Melissa Correa

Licenciada en Comunicación Social y Community Manager, con maestría en Docencia y Gestión Universitaria.

Nominada al Premio Nacional de Periodismo Digital 2023.

Su dedicación y presencia en múltiples plataformas la han convertido en una figura reconocida en el ámbito periodístico dominicano.

Publicaciones Relacionadas

El precio del dólar y el euro de este 24 de octubre del 2025
El precio del dólar y el euro de este 24 de octubre del 2025
24 octubre, 2025
El precio del dólar de este jueves 23 de octubre del 2025
El precio del dólar de este jueves 23 de octubre del 2025
23 octubre, 2025
Así está el precio del dólar y el euro este miércoles 22 de octubre del 2025
Así está el precio del dólar y el euro este miércoles 22 de octubre del 2025
22 octubre, 2025
El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025
El precio del dólar de este martes 21 de octubre del 2025
21 octubre, 2025
Tasa del dólar de este lunes 20 de octubre del 2025
Tasa del dólar de este lunes 20 de octubre del 2025
20 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

La Voz del Paciente RD: Cuando la información se confunde, el paciente paga las consecuencias!

País que gana la década que región podría perder

País que gana la década que región podría perder

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 23 de octubre de 2025

La historia que se repite con cada tormenta

La historia que se repite con cada tormenta

Tormenta pausa agenda cultural en RD

Tormenta pausa agenda cultural en RD

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

RD ocupa noveno lugar IA en América Latina

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo