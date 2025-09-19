El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación de un subsidio que asciende a RD$231.1 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$12.18 por galón; el gasoil Regular en RD$16.40; el gasoil Óptimo en RD$13.50, y la gasolina Regular en RD$6.23.

Precios de los combustibles

Para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$198.09 por galón; baja RD$0.71.

Kerosene, RD$229.50 por galón; baja RD$0.30.

Fueloil #6, RD$156.88 por galón; sube RD$0.34.

Fueloil 1%S, RD$171.49 por galón; baja RD$1.30.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.96, de las publicaciones diarias del Banco Central.