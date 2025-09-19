Precios de los combustibles del 20 al 26 de septiembre de 2025

Precios de los combustibles del 20 al 26 de septiembre de 2025

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación de un subsidio que asciende a RD$231.1 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$12.18 por galón; el gasoil Regular en RD$16.40; el gasoil Óptimo en RD$13.50, y la gasolina Regular en RD$6.23.

Para la semana del 20 al 26 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

  • Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
  • Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
  • Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
  • Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
  • Avtur, RD$198.09 por galón; baja RD$0.71.
  • Kerosene, RD$229.50 por galón; baja RD$0.30.
  • Fueloil #6, RD$156.88 por galón; sube RD$0.34.
  • Fueloil 1%S, RD$171.49 por galón; baja RD$1.30.
  • Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
  • Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.96, de las publicaciones diarias del Banco Central.

