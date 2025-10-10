Precios de los combustibles en República Dominicana: Semana del 11 al 17 de octubre  

 El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 11 al 17 de octubre de 2025, el Gobierno mantendrá los precios de los combustibles esenciales, mediante la  asignación de un subsidio ascendente a RD$178.0 millones.

En ese orden, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$9.89 por galón; el gasoil Regular en RD$12.12; el gasoil Óptimo en RD$7.90, y la gasolina Regular en RD$4.47.

Para la semana del 11 al 17 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán  a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a  RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.     

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio. 

Avtur, RD$199.70 por galón; baja RD$3.87.     

Kerosene, RD$231.30 por galón; baja RD$4.20.

Fueloil #6, RD$159.60 por galón; baja RD$0.59.

Fueloil 1%S, RD$171.30 por galón; sube RD$0.16.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.95, de las publicaciones diarias del Banco Central.

Precios de los combustibles en República Dominicana: Semana del 11 al 17 de octubre  
