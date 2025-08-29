Precios de los combustibles para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre

  • Hoy
Precios de los combustibles para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre

combustibles

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

  • Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.
  • Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.
  • Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.
  • Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.
  • Avtur, RD$194.06 por galón; sube RD$6.85.
  • Kerosene, RD$225.40 por galón; sube RD$7.50.
  • Fueloil #6, RD$154.90 por galón; sube RD$4.36.
  • Fueloil 1%S, RD$171.00 por galón; sube RD$5.53.
  • Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.
  • Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.92, de las publicaciones diarias del Banco Central.

Lee más: Precios de los combustibles

Artes para redes PUBLICACION DE PRECIOS SEMANAL DEL 30 DE AGSOTO AL 5 DE SEPTIEMBRE 20254 1024x398 1

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, el Gobierno subsidiará cinco combustibles esenciales por un monto de RD$222.8 millones, para mantener sus precios sin variación.

En ese orden, serán subsidiados el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$10.03 por galón; el gasoil Regular en RD$13.09; el gasoil Óptimo en RD$11.14; la gasolina Regular en RD$9.42, y la gasolina Premium en RD$1.84.

El Gobierno ha subvencionado los combustibles con unos RD$7,511.4 millones
El Gobierno ha subvencionado por mucho tiempo los combustibles.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Precios de los combustibles para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre
Precios de los combustibles para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre
29 agosto, 2025
Así estarán los precios oficiales de los combustibles en RD del 23 al 29 de agosto
Así estarán los precios oficiales de los combustibles en RD del 23 al 29 de agosto
22 agosto, 2025
Conozca los precios de los combustibles del 16 al 22 de agosto de 2025
Conozca los precios de los combustibles del 16 al 22 de agosto de 2025
15 agosto, 2025
Combustibles en RD: ¿por qué no bajan si el petróleo lo hace? Ministro responde
Combustibles en RD: ¿por qué no bajan si el petróleo lo hace? Ministro responde
11 agosto, 2025
Combustibles menor demanda bajan hoy
Combustibles menor demanda bajan hoy
9 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Leyes muertas

Leyes muertas

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

Cerca del 70% de RD es vulnerable a inundación, destacan capacidad de respuesta de entidades

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

La elegante respuesta de Jennifer Ventura, Miss Universo RD, a las críticas de la ex ministra de la Mujer

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Edición impresa, jueves 28 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo