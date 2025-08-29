El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que para la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$194.06 por galón; sube RD$6.85.

Kerosene, RD$225.40 por galón; sube RD$7.50.

Fueloil #6, RD$154.90 por galón; sube RD$4.36.

Fueloil 1%S, RD$171.00 por galón; sube RD$5.53.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.92, de las publicaciones diarias del Banco Central.

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 30 de agosto al 5 de septiembre de 2025, el Gobierno subsidiará cinco combustibles esenciales por un monto de RD$222.8 millones, para mantener sus precios sin variación.

En ese orden, serán subsidiados el Gas Licuado de Petróleo (GLP) en RD$10.03 por galón; el gasoil Regular en RD$13.09; el gasoil Óptimo en RD$11.14; la gasolina Regular en RD$9.42, y la gasolina Premium en RD$1.84.