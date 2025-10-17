Estos son los precios de los combustibles del 18 al 24 de octubre 2025

Estos son los precios de los combustibles del 18 al 24 de octubre 2025

Combustibles

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que el Gobierno dispuso un subsidio de RD$125.7 millones para mantener sin variación los precios de los combustibles más usados por la población durante la semana del 18 al 24 de octubre de 2025.

El funcionario explicó que, gracias a este esfuerzo fiscal, se mantendrán estables los precios del gasoil regular, gasoil óptimo y gas licuado de petróleo (GLP), evitando que el desempeño de los mercados internacionales internacional impacten el bolsillo de los dominicanos.

En detalle, el GLP será subsidiado con RD$7.31 por galón, el gasoil regular con RD$10.05 y el gasoil óptimo con RD$5.64.

Pérez Fermín reiteró que esta medida forma parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de proteger la economía familiar y garantizar la estabilidad de los precios internos.

Para la semana del 18 al 24 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán  a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a  RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.     

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio. 

Avtur, RD$199.52 por galón; baja RD$0.18.     

Kerosene, RD$230.70 por galón; baja RD$0.60.

Fueloil #6, RD$157.71 por galón; baja RD$1.89.

Fueloil 1%S, RD$168.46 por galón; baja RD$2.84.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3  ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.40, de las publicaciones diarias del Banco Central.

