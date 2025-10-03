Los precios de los combustibles del 4 al 10 de octubre de 2025

  • Hoy
Los precios de los combustibles del 4 al 10 de octubre de 2025

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 4 al 10 de octubre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación con la asignación de un subsidio ascendente a RD$255.8 millones.

De este modo, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$11.59 por galón; el gasoil Regular en RD$19.60; el gasoil Óptimo en RD$15.15, y la gasolina Regular en RD$5.57.

Precios de los combustibles

Combustibles
Combustibles

Para la semana del 4 al 10 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán  a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a  RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.     

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio. 

Avtur, RD$203.57 por galón; sube RD$7.57.     

Kerosene, RD$235.50 por galón; sube RD$8.30.

Fueloil #6, RD$160.19 por galón; sube RD$3.70.

Fueloil 1%S, RD$171.14 por galón; sube RD$3.18.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3    ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$62.54, de las publicaciones diarias del Banco Central.

Lee más: Precios de los combustibles para la segunda semana de mayo 2025

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Los precios de los combustibles del 4 al 10 de octubre de 2025
Los precios de los combustibles del 4 al 10 de octubre de 2025
3 octubre, 2025
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
Así está el dólar y el euro de este 3 de octubre 2025
3 octubre, 2025
Octubre mes de la salud oral
Octubre mes de la salud oral
3 octubre, 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
El horóscopo de este jueves 2 de octubre 2025
2 octubre, 2025
5 curiosidades del mes de octubre 
5 curiosidades del mes de octubre 
1 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Cosas veredes

Cosas veredes

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

En la RD persisten varios retos para el desarrollo de las personas con discapacidad

Por una justicia que no le falle más a los niños

Por una justicia que no le falle más a los niños

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

La excarcelación de Jorge Blanco y Cuervo Gómez

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Celebran en el país el 76 aniversario de la Fundación de la República China con gran despliegue de su cultura

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 02 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo