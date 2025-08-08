El Gobierno ha subvencionado los combustibles con unos RD$7,511.4 millones

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que para esta semana, el Gobierno subsidiará el gas licuado de petróleo (GLP) con RD$8.51 por galón, el gasoil regular con RD$9.08 y el gasoil óptimo con RD$8.28.

Para la semana del del 9 al 15 de agosto 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$187.58 por galón; baja RD$5.67.

Kerosene, RD$218.50 por galón; baja RD$6.40.

Fueloil #6, RD$159.00 por galón; baja RD$4.00.

Fueloil 1%S, RD$170.56 por galón; baja RD$3.69.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$61.26, de las publicaciones diarias del Banco Central.

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, durante la semana del 9 al 15 de agosto de 2025, los precios de los combustibles se mantendrán sin variación, al subsidiar el GLP y el Gasoil por un monto de RD$143.1 millones, lo que permitirá seguir protegiendo los hogares dominicanos.

“Aunque el mercado internacional muestra señales de estabilidad, los precios de los combustibles continúan bajo presión por factores nacionales e internacionales. En este contexto, el Gobierno mantiene su política de subsidios, basada en el compromiso firme de proteger a los ciudadanos y asegurar, al mismo tiempo, la sostenibilidad financiera del Estado”, expresó Pérez Fermín.

