Precios de los combustibles en República Dominicana del 13 al 19 de septiembre

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación del Gobierno de subsidio ascendente a RD$294.7 millones.

Pérez Fermín anunció que serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$12.78 por galón; el gasoil Regular en RD$18.30; el gasoil Óptimo en RD$15.12; la gasolina Regular en RD$10.60, y la gasolina Premium en RD$2.96.

Precios de los combustibles

Para la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$198.80 por galón; sube RD$2.63.

Kerosene, RD$229.80 por galón; sube RD$2.10.

Fueloil #6, RD$156.54 por galón; sube RD$0.18.

Fueloil 1%S, RD$172.79 por galón; sube RD$0.11.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.98, de las publicaciones diarias del Banco Central.

