Precios de los combustibles en República Dominicana del 13 al 19 de septiembre

Precios de los combustibles en República Dominicana del 13 al 19 de septiembre

 El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 13 al 19 de septiembre de 2025, los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación debido a la asignación del Gobierno de  subsidio ascendente a  RD$294.7 millones.

Pérez Fermín anunció que serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$12.78 por galón; el gasoil Regular en RD$18.30; el gasoil Óptimo en RD$15.12; la gasolina Regular en RD$10.60, y la gasolina Premium en RD$2.96.

Precios de los combustibles

Para la semana del  13 al 19 de septiembre de 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a  RD$290.10 por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular, RD$272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$242.10 por galón; mantiene su precio. 

Avtur, RD$198.80 por galón; sube RD$2.63.     

Kerosene, RD$229.80 por galón; sube RD$2.10.

Fueloil #6, RD$156.54 por galón; sube RD$0.18.

Fueloil 1%S, RD$172.79 por galón; sube RD$0.11.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$43.97 por m3  ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de RD$63.98, de las publicaciones diarias del Banco Central.

Precios actualizados de los combustibles en República Dominicana

