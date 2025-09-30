Predominio de mentiras por las redes sociales

Predominio de mentiras por las redes sociales

La comprobación por un organismo competente en la materia como es el Indotel de que el 65% de las informaciones que circulan por redes sociales expresa falsedades; que por ellas los usuarios del espacio digital están mayormente expuestos a falsificaciones de la realidad; a caer en una mensajería de trampas que los sorprenderían en su buena fe y podrían llevar a incautos a tomar decisiones equivocadas o a formarse criterios alejados de la realidad para su propio mal o al de los demás; especies que de ser retransmitidas a gran escala podrían conducir al error y al fracaso a un segmento social mayor. Es decir, la afición a esos flujos ya incontenibles de mentiras debería ser considerada de alto riesgo para la colectividad porque el 88.6% de la población dominicana o más de diez millones de sus integrantes son usuarios de Internet y situados bajo un creciente acceso y uso de redes sociales. Cualquier abominable engaño que por sus canales se esparza en un momento dado tendría suficiente capacidad para condicionar conductas colectivamente hacia fines inconfesados.

En el año 2016 se comprobó que una información falsa que atribuía al presidente Barack Obama prohibir el juramente a la bandera en los colegios fue creída por muchos los habitantes de Estados Unidos y un apoyo apócrifo del Papa a la candidatura de Donald Trump a la presidencia fue aceptado como válido por 800 mil usuarios de Facebook hasta el momento en que progresó un desmentido oficial. La plataforma llegó a reconocer que hasta 126 millones de sus usuarios estuvieron efectivamente expuestos a publicaciones ilegítimas de una compañía vinculada a Kremlin durante las últimas elecciones presidenciales equivalentes a una importante proporción de la población estadounidense. Las redes sociales tienen ganada la confianza de la mayoría de quienes acceden a ellas como espacio para mantenerse actualizado y para los sanos intercambios sobre temas de interés general pero deben tenerse presentes sus ventajas y desventajas y cuidarse de su poder de difusión para desinformar y esparcir contenidos inapropiados y hasta criminales. Los más geniales estafadores pueblan hoy el ciberespacio.

