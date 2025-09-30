Predominio de mentiras por las redes sociales

La comprobación por un organismo competente en la materia como es el Indotel de que el 65% de las informaciones que circulan por redes sociales expresa falsedades; que por ellas los usuarios del espacio digital están mayormente expuestos a falsificaciones de la realidad; a caer en una mensajería de trampas que los sorprenderían en su buena fe y podrían llevar a incautos a tomar decisiones equivocadas o a formarse criterios alejados de la realidad para su propio mal o al de los demás; especies que de ser retransmitidas a gran escala podrían conducir al error y al fracaso a un segmento social mayor. Es decir, la afición a esos flujos ya incontenibles de mentiras debería ser considerada de alto riesgo para la colectividad porque el 88.6% de la población dominicana o más de diez millones de sus integrantes son usuarios de Internet y situados bajo un creciente acceso y uso de redes sociales. Cualquier abominable engaño que por sus canales se esparza en un momento dado tendría suficiente capacidad para condicionar conductas colectivamente hacia fines inconfesados.

Puede leer: Control a la corrupción debe cubrir más terreno

En el año 2016 se comprobó que una información falsa que atribuía al presidente Barack Obama prohibir el juramente a la bandera en los colegios fue creída por muchos los habitantes de Estados Unidos y un apoyo apócrifo del Papa a la candidatura de Donald Trump a la presidencia fue aceptado como válido por 800 mil usuarios de Facebook hasta el momento en que progresó un desmentido oficial. La plataforma llegó a reconocer que hasta 126 millones de sus usuarios estuvieron efectivamente expuestos a publicaciones ilegítimas de una compañía vinculada a Kremlin durante las últimas elecciones presidenciales equivalentes a una importante proporción de la población estadounidense. Las redes sociales tienen ganada la confianza de la mayoría de quienes acceden a ellas como espacio para mantenerse actualizado y para los sanos intercambios sobre temas de interés general pero deben tenerse presentes sus ventajas y desventajas y cuidarse de su poder de difusión para desinformar y esparcir contenidos inapropiados y hasta criminales. Los más geniales estafadores pueblan hoy el ciberespacio.