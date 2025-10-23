Preguntas clave sobre la tormenta Melissa: lo que debes saber en República Dominicana

Se espera que la tormenta tropical Melissa traiga días de fuertes lluvias a República Dominicana y permanecerá sobre el Caribe central durante los próximos días.

La tormenta tropical Melissa, que podría fortalecerse y convertirse en huracán, ha provocado fuertes lluvias en varias provincias de República Dominicana, dejando acueductos fuera de servicio, albergues activados, árboles caídos, interrupciones eléctricas y afectaciones en infraestructuras públicas.

¿Cómo se formó la tormenta?

La Tormenta Tropical Melissa es el decimotercer sistema nombrado de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025.

Se formó en el mar Caribe central y ha generado alertas por fuertes lluvias, vientos intensos, oleaje peligroso y riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en varias islas del Caribe, incluyendo Haití, República Dominicana y Jamaica, y también ha afectado el Caribe colombiano.

Melissa se desarrolló a partir de un sistema de onda tropical que se encontraba sobre el mar Caribe, específicamente cerca del norte de Venezuela y La Española/Puerto Rico.

Se consolidó y fue nombrada oficialmente como Tormenta Tropical Melissa el 21 de octubre de 2025 sobre el mar Caribe central.

¿Cuantas provincias están bajo alerta?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantienen un monitoreo y alertas constantes debido a los efectos indirectos de la Tormenta Tropical Melissa sobre la República Dominicana.

El Indomet mantiene a las siguientes provincias bajo niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de:

Nivel de AlertaProvincias
Alerta Roja Distrito Nacional, Santo Domingo, Pedernales, Barahona, San José de Ocoa, Azua, San Juan, San Cristóbal y Peravia
Alerta AmarillaLa Vega, San Pedro de Macorís, Elías Piña, La Romana, Monseñor Nouel, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Monte Plata, Independencia, El Seibo, La Altagracia y Bahoruco
Alerta VerdeSantiago, María Trinidad Sánchez y Duarte

¿Cómo cuidarse durante la tormenta Melissa?

El Indomet reitera a la población que se mantenga atenta a los boletines oficiales y siga las orientaciones de los organismos de protección civil (como el COE), y que eviten cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua.

A continuación, estas son las recomendaciones de la Indomet y el COE:

  • Abstenerse de cruzar ríos, arroyos, cañadas y cualquier área que presente un alto volumen de agua o esté inundada.
  • En las provincias bajo alerta, especialmente la Roja, se ha reiterado el llamado a la población a permanecer en casa por seguridad y a dirigirse a un lugar seguro dentro de la vivienda.
  • Mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales y los boletines emitidos por el INDOMET y el COE.
  • Asegurar techos, ventanas y objetos sueltos que puedan ser arrastrados por las ráfagas de viento.
