Premier de cortometrajes Minuto del Agua

La Fundación Municipios al Día anunció que el miércoles 18 realizará la Gala Premier del Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua en el Palacio del Cine de Ágora Mall, donde se conocerán los ganadores del concurso de cortometrajes 2023.

CAID inicia atenciones en Sto. Dgo Este

El Centro de Atención Integral a la Discapacidad iniciará sus servicios desde hoy en su nueva sede de Santo Domingo Este, un reclamo de años decientos de familias con niños en condición de autismo, parálisis cerebral y Síndrome Dow.

Agenda país

9:00 a. m. Audiencia Tribunal Superior Electoral. Sede, Feria.

Acto por Día del Envejeciente. Parque de la Dirección Jubilaciones. av. 27 de Febrero 17, ensanche . Miraflores.

10:00 a.m. RP Semana por la Salud. Edif, Emisora Vida FM, C/ Antonio Mayi Pérez.

10:45 a.m. Inauguración del Laboratorio de Finanzas del Banco Popular y Unapec. Av. M. Gómez 72.

4:00 p.m RP Comisión electoral PRM. Casa Nacional, av. 27 de Febrero, ens. El Vergel.