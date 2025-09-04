Premio Banreservas celebra el merengue con relatos ganadores

El Centro Cultural Banreservas, en coordinación con Luna Insomne Editores y la Fundación Cultural Lado B, anunció los ganadores de la segunda edición del Premio Banreservas de Relatos, esta vez dedicado al merengue como eje temático.

Ganadores

Primer lugar: Víctor Estrella Sánchez, bajo el seudónimo Guardia sin arsenal, por un relato que fusiona la ciencia ficción con el merengue como núcleo emocional.

Segundo lugar: Jonathan Estrella, con el seudónimo Yoni Desventura, por una historia que entrelaza el merengue con una trama de identidad y amor secreto.

Tercer lugar: Jimmy Feliz, bajo el seudónimo Ciguapa azul, por un texto original que personifica un instrumento musical en un juicio, utilizando el merengue como metáfora cultural.

Los tres ganadores recibirán premios de RD$60,000, RD$40,000 y RD$30,000, respectivamente, además de un diploma.

Menciones de honor

Ricardo Antonio González, Génesis Ramos, Aquiles Julián, Carla del Mar Barinas y Nathalie García fueron reconocidos con menciones de honor. Cada uno recibirá RD$10,000 y un diploma.

Libro y premiación

Los relatos ganadores serán publicados en un libro titulado Premio Banreservas de Relatos, que será presentado durante la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025. El acto de premiación se celebrará el viernes 3 de octubre en el Bar del Teatro Nacional.

Literatura y música como identidad

Este certamen busca revitalizar la creación literaria entre jóvenes escritores y resaltar el merengue como símbolo de la identidad musical dominicana. El jurado, compuesto por los escritores Pedro Antonio Valdez, Alejandro Aguilar y Rossy Díaz, evaluó más de 70 cuentos centrados en este ritmo nacional.

Esta es la segunda edición del premio, cuya primera versión estuvo dedicada al jazz. Con esta iniciativa, el Banco de Reservas, a través de su Centro Cultural, reafirma su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la literatura en la sociedad dominicana.