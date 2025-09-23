Premios Carlos Slim en Salud 2025: Lo que debes saber



 Los Premios Carlos Slim en Salud surgen con el objetivo de reconocer a investigadores e instituciones excepcionales de América Latina y el Caribe que, con su labor y dedicación en diversas áreas de la salud, han logrado impactar favorablemente la vida de miles de personas.

A lo largo de 18 años, se han recibido 1,583 postulaciones de 23 países. Se han galardonado a 39 instituciones e investigadores provenientes de 13 países de la región, con un reconocimiento de 100 mil dólares a cada uno.

Para el presente ciclo, se abre la convocatoria en las categorías:

Premio en Salud a la Institución Excepcional

En esta categoría se reconoce a aquellas instituciones públicas y privadas, sin fines de lucro, cuyos programas, ya sean académicos o de trabajo en campo contribuyen con innovadoras y eficientes alternativas en materia de salud pública para la población de la región. Esto puede ser en las áreas de la atención, prevención, investigación y/o formación de recursos humanos.

Premio en Salud a la Trayectoria en Investigación

En esta categoría se reconoce a aquellas personas dedicadas a la investigación en salud, independientemente de su formación profesional, cuya labor ha permitido la generación de soluciones innovadoras para los principales retos en materia de salud pública de la región de América Latina y el Caribe.

Las bases de la convocatoria se encuentran en www.premiosensalud.org. Y las nominaciones serán recibidas del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas, en el mismo sitio.

Estas postulaciones son evaluadas por un jurado internacional independiente, conformado por líderes en el área de la salud, integrantes de instituciones académicas, centros de investigación, organismos internacionales y ganadores del Premio en ediciones anteriores.

Los resultados serán dados a conocer a más tardar en el mes de mayo de 2026 en la página www.premiosensalud.org. Los galardonados serán notificados por vía telefónica o electrónica.



