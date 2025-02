“Yo no diseño ropa. Diseño sueños”, dijo una vez Ralph Lauren. Y no se equivocaba: ¿qué son, después de todo, las alfombras rojas, sino ese ecosistema fashionista que nos transporta a un mundo de fantasía, donde cada look va más allá de la elección de estilo? Aquí no hay límites para la imaginación y la creatividad.

La alfombra roja de los Premios Grammy 2025 fue el escenario donde la moda y la música se fusionaron en una noche de estilos audaces, homenajes y tendencias inesperadas. La gala, celebrada este domingo 2 de febrero en Crypto.com Arena de Los Ángeles, reunió a figuras como Taylor Swift, Beyoncé y Kendrick Lamar, quienes —cómo suele suceder en eventos como este—, no solo competieron por los galardones, sino que también marcaron el pulso fashionista en una de las alfombras rojas más vistas en materia de entretenimiento.

Desde diseños de alta costura hasta apuestas arriesgadas, la alfombra roja de los Grammy se distingue por su diversidad estilística, donde lo clásico convive con la excentricidad. La expectativa noche estuvo puesta en los nombres que históricamente han dado de qué hablar con sus elecciones de vestuario, como Lady Gaga y Billie Eilish, y en las revelaciones que podrían sorprender con su estética personal.

Este año, la moda en los Grammy también llevó un mensaje de solidaridad. La ceremonia ha anunciado la iniciativa Los Angeles Fire Relief Effort, en apoyo a los afectados por los incendios en la ciudad. Los diseñadores también juegan un papel clave en esta alfombra roja. Marcas consagradas y creadores emergentes buscan convertir a los nominados y presentadores en los protagonistas del evento, apostando por vestidos arquitectónicos, trajes intervenidos con detalles innovadores y estilismos que desafíen los códigos tradicionales. El año pasado, la red carpet dejó —por cierto— la vara muy alta.

Los diseñadores Gabriel Lage, Patricia Profumo y Jorge Rey analizaron en detalle los looks a Infobae. Quiénes se destacaron y quiénes se equivocaron a la hora de pisar la alfombra roja.

Taylor Swift

Taylor Swift no suele defraudar nunca. La cantante, que llegó casi sobre el cierre de la red carpet, acaparando todas las miradas, lució un vestido de Vivienne Westwood. Grabriel Lage, analizó: “Un vestido mini, con corset de línea rígida y escote asimétrico. Falda con suave evasé en tull o gasa íntegramente bordada en cristales. ¡Está impecable siempre! Es una gala para ese estilo”.

Chappell Roan

Chappell Roan sorprendió con un superlook en la red carpet. Llevó un vestido voluminoso en tonos amarillos y naranjas, compuesto por múltiples capas de tul y texturas que crearon un efecto dramático y artístico.

Jorge Rey sostuvo contundente: “Chappell Roan es un icono ya, con su make up, esa reminiscencia al barroco, hablamos de un look performático claramente, que habla de ella como artista, de su música y su mensaje. Me gusta porque plantea tendencias en el look que luego serán adoptadas y bajadas a algo más urbano”.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter fue otra de las figuras que deslumbró con un look inspirado en el film A Senhora e Seus Maridos. “Impecable pieza con escote halter aplicado en cadera y ruedo con plumas, toda la pieza en tonalidad celeste plata”, dijo Lage sobre el vesitdo que llevó de JW Anderson.

Jorge Rey sostuvo por su parte: “Sabrina mantiene su línea de Hollywood star, ese color cielo mágico con las plumas me resulta exquisito, con tipología de sirena y con un recurso de expansión en la cintura para acentuar su figura, es muy sentador”.

Sierra Ferrell

El look de Ferrell llamó la atención. Llevó un vestido voluminoso de estilo barroco o victoriano, predominando el color blanco. La prenda estuvo adornada con múltiples detalles decorativos, como encajes, transparencias, perlas y aplicaciones brillantes que refuerzan su carácter teatral. La parte superior incluyó un diseño de cuello alto y hombros descubiertos, con una estructura elaborada.

El estilismo se complementó con un cetro decorativo que refuerza una estética de reina o figura de fantasía, y un toque llamativo que aporta simetría y completa la temática del atuendo.

“Hay personajes que utilizan las galas para ser protagonistas, ya que son eventos internacionales —analizó Profumo—. Por eso algunas celebridades intentan mostrarse con algún atuendo especial como es el caso de Serra Farrel, esta cantante que lejos de haber sido bien asesorada para su outfit, decidió ir disfrazada y aun así no se sabe cuál sería la idea, si salió de una película de terror o de una versión muy paupérrima del siglo XV”.

Miley Cyrus

Miley Cyrus deslumbró con un Saint Laurent negro. “Es vestido en cuero con diseño simple en el busto pero sensual y falda tubular con tajo para poder caminar cómodamente”, dijo Profumo.

Shakira

“Me gustó el traje de Shakira —señaló Profumo—. Llevó un diseño en naranja y negro, con recamado en el bustier siendo un vestido muy elegante y original. Si bien no es el mejor que ella haya lucido, no deja de ser imponente y coherente con la consigna en el outfit para esta gran gala de los Grammys Awards”.

El diseño del vestido de la cantante se destacó por una abertura alta en la pierna. Complementó su estilo con sandalias negras de tacón, cabello suelto con ondas naturales y maquillaje sutil, logrando un equilibrio entre glamour y sensualidad.

Peso Pluma

“Me encanta el look de Peso Pluma— dijo Profumo sobre Peso Pluma—. Espectacular, con traje cruzado con pantalón slim, moño y gemelos, lookazo para él. Ultra clásico y formal. Sabe llevarlo con elegancia, el toque de las gafas con este look hacen que llegue al 10 en puntaje dándole su toque personal”.

Norah Jones

“Este look está raro —dijo Rey sobre el look de la cantante Norah Jones—. Me gusta la idea de aventurar la cintura con un cinturón rojo y los zapatos con punta de metal, lo hacen moderno, pero la mezcla de texturas no es tan de mi agrado, aunque se va a ver mucho este año”.

Will Smith

“Me gustó el look de Will Smith”, apuntó Profumo. “Me pareció acertado y llamativo para bien su saco de diseño que sabe lucir muy acertadamente en esta gala. Y como siempre opino que el uso de las gafas para los Grammy Awards aportan un toque de fashionismo en este evento tan especial para los músicos”

Billie Eilish

Billie Eilish llevó un conjunto de Prada, de estilo relajado y unisex, compuesto por una chaqueta negra de corte holgado sobre una camisa blanca que se asomaba en los puños y el dobladillo.

Jorge Rey, destacó: “Me parece interesante la idea de llevar prendas del street a la red carpet. La cadena le da el look rocker, le queda muy bien”.

Kanye West y Bianca Censori

La pareja Kanye West y Bianca Censori presentaron estilos completamente contrastantes. Él optó por un look sobrio y monocromático, vistiendo una camiseta negra, pantalones del mismo color y botas, manteniendo un aire minimalista y casual. Ella lució un diseño llamativo y poco convencional que simulaba una figura desnuda con un acabado ajustado en tonos piel, generando un efecto visual que llamó la atención.

Profumo sentenció: “Nuevamente, ver en la red carpet gente desnuda con una malla completamente transparente como vestuario es un insulto a la misma gala, salvo que el dress code haya sido ir sin ropa. Es desafortunado ver a artistas que interpreten la red carpet internacional como un sitio de nudismo. Me parece un repudio a la moda y obviamente una falta de respeto a la institución del premio”.

Cardi B

Cardi B fue otra de las figuras de la red carpet. “Es un mega vestido muy importante y aplicaría para ella si no hubiera sido en estos colores tan fuertes y contrastantes que hace que se vea descolocado en su imagen, dorado, bermellón y negro, además del encaje. Y las voluptuosas plumas en estos colores es como too much para su imagen. Conclusión, mismo vestido monocromático, hubiera sido más que acertado”, analizó la diseñadora Profumo sobre el diseño de Roberto Cavalli.

Lady Gaga

“Siempre fiel a su estilo Lady Gaga con una línea muy Mc Queen, una chaqueta de cuero con terminación tipo corset y una impresionante falda con polizón. Toda la chaqueta tiene un trabajo de calados y ¡aplicaciones muy espectaculares!”, sostuvo el diseñador Lage sobre la cantante y actriz que lució un atuendo de Vivienne Westwood.

Kali Uchis

Kali Uchis llevó un vestido largo con estampado de animal print de leopardo, ajustado al cuerpo y con un diseño que destacaba un pronunciado escote en V.

“Uchis llevó un vestido jugado en animal print, asirenado e invernal”, describió Profumo. Y sumó: “Ideal para la media esfera norte en esta época. Me gustó como resolvió el peinado y make up además del vestido. Recordemos que el animal print es tendencia mundial por estas épocas”.

Gracie Abrams

Gracie Abrams llevó un vestido largo en tono marfil con un diseño fluido y minimalista. La prenda incluía un cinturón negro que marcaba la cintura y aportó contraste al conjunto.

Complementó el look con un velo traslúcido que cubría su cabello y caía suavemente sobre los hombros, evocando una estética romántica y etérea. Completó el estilismo con zapatos negros de tacón bajo y un peinado recogido que realzó la simplicidad elegante del atuendo.

“No me quedó claro qué quiso comunicar con este outfit que queda a la mitad de toda expectativa. Me quedo con el escote y el color del vestido, pero no entiendo la túnica velo corto que no dice nada, en el total del equipo. Si usamos este tipo de velo, hubiera completado este look siendo más largo, por ejemplo. Al igual que el largo de su vestido o el volumen de su falda”, dijo Profumo sobre Abrams.

Olivia Rodrigo

Profumo opinó sobre Olivia Rodrigo, quien lució un increíble Versace:“Me encantó con este vestido tan simple y podríamos decir clásico como opción para esta ocasión. Un largo perfecto con correctos escotes y recortes acorde a su figura hacen que sea un look perfecto. Acompaña un make up y peinado impecable”.

Charli XCX

Profumo sostuvo sobre Charli XCX, quien lució un vestido de Jean Paul Gaultier: “Me gustó la apuesta al diseño muy bien logrado para ella con un corselete profundo que acompaña en grandes magas que a su vez forman un interesante escote, al igual que el complemento de la mega falda acorde a las mangas. Para criticar sería que si usamos botas altas, podrían haber sido metalizadas en plata o peltre, para no cortar tanto la imagen de glamour”.

Heidi Klum

Heidi Klum lució un vestido largo y ajustado en tonos plateados, cubierto de aplicaciones brillantes que formaban patrones geométricos, resaltando su figura.

“Una pieza íntegramente bordada en pasamanerías y piedras de línea sirena, un importante trabajo en cristales formando figuras geométricas en tonalidad platino. Accesorio de tafeta con drapeados balloon”, describió Lage.

Madison Beer

Madison Beer lució un vestido largo en tono nude con detalles de bordados brillantes que acentuaban su silueta. El diseño, ajustado al cuerpo, incluía un escote corazón y una cola fluida, aportando un toque de elegancia.

“Lleva una pieza de línea sirena, traslúcida íntegramente realizada en encaje en tonalidad champagne con apliques de guipure con hilos metálicos en tonalidad plata acerado. Escote strapless corazón”, analizó Lage sobre Beer.

