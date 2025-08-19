Premios Juventud 2025: Lista de dominicanos nominados

¡Orgullo dominicano en los Premios Juventud 2025! La edición de este año, que se celebrará por primera vez en Panamá el 25 de septiembre, ha puesto en alto el talento criollo con una lista de nominados que ha generado emoción y lágrimas entre los artistas y sus seguidores.

Dominicanos nominados destacados:

Natti Natasha: Con 4 nominaciones, incluyendo Artista Premios Juventud del Año, Mejor Dance Track por “Como la Flor”, Tropical Hit por “Desde Hoy” y Mejor Álbum Tropical con Natti Natasha En Amargue.

Prince Royce: Compite en Tropical Hit con “How Deep Is Your Love” y Mejor Álbum Tropical por Eterno.

Yailin La Más Viral: Nominada en La Nueva Generación Femenina y Mejor Urban Track por “Bing Bong”.

Yailin La Mas Viral

Tokischa: Brilla en Girl Power con “Chulo pt.2” junto a Bad Gyal y Young Miko.

Tokischa durante desfile (Fuente externa)

El Alfa: Figura en Colaboración OMG por “Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)” con Black Eyed Peas y Becky G.

Oro Sólido: En Tropical Mix con “El Caballito” junto a Fariana.

Jessica Judith Ortiz: Creadora de contenido nominada como Creadora del Año.