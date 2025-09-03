Premios Juventud 2025: revelan algunos de los artistas que cantarán en la gala

  • EFE
Premios Juventud 2025: revelan algunos de los artistas que cantarán en la gala

Combo de fotografías de archivo de los artistas Maluma (i-arriba), Bad Gyal (d-arriba). EFE/ Carlos Ortega/Marta Pérez/Luis Eduardo Noriega A. ARCHIVO

Miami (EE.UU.), 2 de Septiembre (EFE).- Bad Gyal, Maluma, Camilo o Morat serán algunos de los artistas internacionales que interpretarán sus éxitos durante la gala de los Premios Juventud 2025, que se celebrarán por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre.  

La organización anunció este martes la primera ola de artistas que cantarán durante el evento, entre los que también figuran Lola Índigo, Farruko, el Grupo Firme, o el emergente Xavi.  

Todos ellos están nominados a algunos de estos premios, que reconocen a artistas hispanos y son organizados por la cadena Univision.  

Durante la ceremonia Bad Gyal actuará con su canción ‘Da me’, mientras que Camilo estrenará su colaboración ‘Me toca a mí’ junto a Morat, demás interpretará su éxito ‘Una vida pasada’.  El cuarteto, por su parte, interpretará su sencillo ‘Sin ti’.  

Además, Maluma cantará ‘Bronceador’, Farruko mostrará ‘Bandido’ y ‘Oe oe’, Grupo Firme interpretará ‘El beneficio de la duda’ y Lola Índigo hará lo mismo con el tema ‘Moja1ta’.  

Nuevos discos de Taylor Swift, Ed Sheeran y Cardi B: lo que nos depara el final de 2025

El artista urbano regional Xavi hará su debut cantando su último sencillo ‘Corazón de piedra’.   Este año los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma obtuvieron el mayor número de nominaciones con cinco cada uno.  

La nueva edición agregó ocho nuevas categorías de galardones, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.  

Otras categorías nuevas incluyen #GettingReadyWith, que destaca a creadores de contenido enfocados en moda y belleza; Podcast del Año; Stream Que Nos Pegó, que resalta series virales en redes sociales; #ModoAvión, para quienes inspiran a explorar el mundo, y POVFutbolero, que reconoce a los fanáticos del fútbol que han convertido su pasión en contenido viral. EFE

