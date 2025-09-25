Premios Juventud: Lentejuelas y telas indígenas de Panamá brillan en la alfombra

(EFE).- Un amplio repertorio de cantantes hispanos desfilaron en la alfombra azul de los Premios Juventud, que se celebran este jueves por primera vez en Panamá, con vestimentas llenas de lentejuelas y diseños indígenas de ese país centroamericano.

“Qué maravilla que se estén haciendo los premios ahorita aquí en Panamá. Creo que es una manera muy bonita de mostrar las bellezas de toda Latinoamérica (…) para mí ha sido un mes maravilloso (…) y cumplí 21 años de libertad el día 21 de septiembre y ahorita estoy aquí en Premios Juventud”, dijo la cantante mexicana Gloria Trevi. A lo largo de la alfombra de estos premios, los artistas latinos y españoles posaron ante las cámaras con sus llamativas vestimentas, muchas de ellas confeccionadas por diseñadores locales e indígenas con las coloridas ‘molas’, el textil tradicional de la etnia Guna (Caribe). Así, los distintos músicos reconocieron el aporte y la “marca” de Panamá a la música latinoamericana tanto en la sala como en el reguetón.

“Panamá ha marcado generaciones con su música. (Por ejemplo) en República Dominicana y Puerto Rico ha sido una gran influencia y que nos den la oportunidad de estar aquí, de cantar en su tarima, en su país, es un privilegio grandísimo”, dijo Natti Natasha, quien esta noche cantará con el panameño Nando Boom.

También el reguetonero puertoriqueño Wisin enfatizó– “Panamá nos ha dado tanto. Creo que al género urbano nosotros le debemos demasiado a Panamá, a todos los exponentes viejos de Panamá». A su vez Bad Gyal, que junto con Lola Indígo son las dos únicas artistas españolas en estos galardones, señaló que le “encanta la música de Panamá” y está muy “agradecida por representar a España».

Se tiene previsto que la edición de este año, que se celebra durante el Mes de la Herencia Hispana, rinda un tributo a la música panameña de la mano de varios artistas renombrados de Panamá, que en las últimas semanas se ha preparado para acoger los premios a través de la promoción en pantallas. Es así que durante la apertura el histórico salsero Willie Colón – quien junto con el panameño Rubén Blades formaron uno de los dúos más icónicos de ese género musical sobre 1980- interpretará su éxito ‘La Murga’, compuesta con Héctor Lavoe. También los cantantes urbanos Boza y Sech entonarán, cada uno, varias de sus canciones más famosas, y que Nando Boom, uno de los principales artistas del reggae, cante su tema ‘Dem Bow’ junto con la dominicana Natti Natasha.

Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas compiten en 41 categorías- treinta de música, tres de televisión y ‘streaming’, y ocho de redes sociales. Pero son el fenómeno Bad Bunny -quien acaba de terminar una histórica residencia musical en su natal Puerto Rico- y el venezolano Danny Ocean – en plena gira- los que encabezan las nominaciones, mientras que los artistas Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma han obtenido unas cinco nominaciones cada uno, según la información oficial de esos galardones organizados por la cadena Univision.