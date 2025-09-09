Premios Novato del Año en la MLB: quiénes son los favoritos en la temporada

Con la recta final ya en marcha, las contiendas por el Novato del Año en cada liga se perfilan de forma muy distinta.

Si bien la contienda en la Liga Americana está decidida desde hace tiempo, gracias a un zurdo con gran poderío de los Atléticos, la campaña en la Liga Nacional es mucho más incierta. Algunos jugadores podrían tener un buen desempeño con unas últimas semanas sólidas.

Liga Americana

1. Nick Kurtz

Nick Kurtz parecía estar en camino de asegurar su victoria incluso antes de su juego de cuatro jonrones el 25 de julio, pero la paliza que comenzó esa noche y que ha continuado desde entonces (promedio de .336 y OPS de 1.120 hasta el domingo) ha hecho que la contienda sea muy fácil. Al llegar el lunes, Kurtz lideraba a todos los novatos calificados de la MLB con 29 jonrones y un OPS de 1.032.

Salvo que se combine un resto de temporada absolutamente desastroso para él y que alguien más en esta lista esté en su mejor momento, Kurtz será su Novato del Año de la Liga Americana 2025.

2. Jacob Wilson

Antes de que Kurtz despegara, su compañero Jacob Wilson era el favorito inicial para el Novato del Año gracias a sus dos primeros meses sobresalientes (promedio de .345, OPS de .883). Y, sin duda, sigue teniendo una gran temporada.

Hasta el domingo, lideraba a todos los novatos calificados de la MLB con un promedio de .315 y estaba empatado en el tercer puesto con más jonrones entre los novatos de la Liga Americana, con 12. Mientras tanto, su OPS de .804 era el tercero mejor entre los novatos de la Liga Americana con al menos 300 apariciones al plato. En cualquier otra temporada, Wilson probablemente seguiría siendo el favorito.

3. Roman Anthony

Roman Anthony podría haber hecho esta carrera más reñida si no se hubiera lesionado el oblicuo el 2 de septiembre, lo que probablemente lo mantendrá fuera por el resto de la temporada regular.

Los números hablan por sí solos: un promedio de bateo de .292, un porcentaje de embase de .396 y un OPS de .859, siendo estas dos últimas las segundas mejores entre los novatos calificados de la MLB, detrás de Kurtz. Desde que se estableció como bateador de la MLB a finales de junio, Anthony bateaba para .329 con un OPS de .930 antes de la lesión.

Liga Nacional

1. Drake Baldwin

Aunque Drake Baldwin ha bajado un poco su rendimiento desde mediados de agosto (bateaba apenas .224 con un OPS de .644 en sus últimos 20 juegos hasta el domingo), se podría decir que ha sido el mejor novato en la Liga Nacional esta temporada.

Al comenzar el lunes, lideraba a todos los novatos calificados del Circuito Senior con 63 carreras impulsadas y un slugging de .447, mientras que su OPS de .796 lo situaba en segundo lugar. También tuvo la segunda mayor cantidad de jonrones (15), el segundo promedio más alto (.276) y el segundo mejor porcentaje de embase (.349). A pesar de su amplia ventaja en esta encuesta, un buen resultado le daría más seguridad a la contienda.

2. Cade Horton

Si Baldwin flaquea en la recta final, Cade Horton podría superarlo como el favorito para Novato del Año de la Liga Nacional, ya que sigue teniendo una temporada estelar.

Al comenzar el lunes, Horton lideraba a todos los novatos calificados de la Liga Nacional con nueve victorias, una efectividad de 2.78, un WHIP de 1.14 y un promedio de .226 en contra. El diestro no ha permitido más de dos carreras limpias en un juego desde el 9 de julio y tiene una efectividad de 0.77 en sus últimas nueve aperturas. En otras palabras, está terminando con fuerza.

3. Agustín Ramírez

Agustín Ramírez

Agustín Ramírez sigue siendo un factor en esta contienda dada su propensión a batear. Al comenzar el lunes, lideraba a todos los novatos de la Liga Nacional con 48 extrabases, incluyendo 19 jonrones y 28 dobles, ambos los mejores de la clase de novatos.

Pero también lideró el grupo en hits totales, con 106, en carreras anotadas, con 63, y en bases totales, con 193. Sin embargo, tiene dificultades con los ponches (también lidera a los novatos de la Liga Nacional en ese aspecto), lo cual es una razón importante por la que su OPS de .701 hasta el domingo se ubicó en séptimo lugar entre sus compañeros calificados.