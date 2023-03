Muchas emociones se vivieron este domingo durante la 95 edición de los Premios Óscar 2023, y es que cada año las lágrimas no se hicieron esperar.

Por eso, hoy te traemos en imágenes los momentos más emotivos y nostálgicos que más nos han conquistado del escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Este año, las madres fueron las que se llevaron el mayor crédito por parte de los galardonados.

Comenzamos con el actor Ke Huy Quan, quien obtuvo su estatuilla al recibir el premio a Mejor Actor de Reparto por ‘Todo a la vez en todas partes’.

«Mi madre tiene 84 años y está en casa viéndome. ¡Mamá, mira esto, acabo de ganar un Oscar!», así comenzó su discurso soltando una lágrima ante decenas de colegas y el público que asistió al evento.

«Estuve un año en un campamento para refugiados y ahora estoy aquí. Historias como esta solo pueden ocurrir en una película, no me puedo creer que me haya ocurrido a mí. ¡Esto es Hollywood!», añadió.

Se recuerda que Quan, participó en las películas ‘Los Goonies’ y ‘Indiana Jones y el templo maldito’.

Jamie Lee Curtis tras ganar el Oscar

Jamie Lee Curtis (Fuente externa)

Tras más de 40 años de carrera en Hollywood, la actriz Jamie Lee Curtis celebró la adquisición de su primer Oscar como ¨Mejor Actriz de Reparto¨, luego de su interpretación en ‘Todo a la vez en todas partes’.

«Parad, tengo 45 segundos y he prometido que lo voy a hacer bien», comenzaba a decir la actriz.

«Parece que estoy sola, pero somos hordas de personas profesionales, todo nuestro equipo, todo el reparto… Acabamos de ganar un Oscar», afirmaba Jamie Lee Curtis llena de alegría con su estatuilla en la mano y antes de acordarse de su familia. «Mi familia; mi maravilloso marido Chris; nuestras hijas; Kelly, mi hermana. Para todas aquellas personas que han dado apoyo a todas las películas de género que hemos hecho durante estos años. Todos juntos acabamos de ganar un Oscar», añadió.

Finalizó agradeciendo «A mi madre y a mi padre que estuvieron nominados en numerosas categorías en esta ceremonia… Papá y mamá acabo de ganar un Oscar».

Quebrada de la voz, no aguantó más y rompía a llorar.

Jamie competía con Angela Bassett, Hong Chau, Kerry Condon y Stephanie Hsu.

Discurso Brendan Fraser

Brendan Fraser (Twitter)

El actor Brendan Fraser rompió en llanto tras darse a conocer que se llevó el premio Oscar a ¨Mejor Actor¨ por su interpretación de Charlie en ¨The Whale¨.

Al subir al escenario expresó que “Así que así se siente el multiverso, Gracias a la Academia por este honor y a nuestro estudio A24 por hacer una película como esta”.

Dijo además que “Han puesto su corazón tamaño ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, añadió.

También agradeció a sus hijos, su manager, así como a su pareja, Jeanne Moore y al director de la película, Darren Aronofsky.

Se recuerda que Fraser compitió en esta categoría con Austin Butler por ‘Elvis’, Colin Farrell por ‘The Banshees of Inisherin’, Paul Mescal por ‘Aftersun’ y Bill Nighy por ‘Living’.

John Travolta en el momento del ¨In memoriam¨

John Travolta (Twitter)

El protagonista de ‘Grease’, John Travolta, no ha podido contener las lágrimas tras recordar a la actriz Olivia Newton-John cuando daba paso al ‘In memoriam’, momento en el que Hollywood rinde homenaje a los fallecidos durante el año.

«Tocaron nuestro corazón, nos hicieron sonreír, se convirtieron en nuestros amigos… Es gente de la seremos irremediablemente devotos (‘hopelessly devoted’)», manifestó.

Se recuerda que Travolta protagonizó junto Olivia la mítica historia de amor de Danny Zucko y Sandy.

La actriz Olivia Newton-John falleció en agosto 2022 por un cáncer que padecía.