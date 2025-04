Premios Platino 2025: ganadores, revelaciones y otros momentazos de la gala

Este domingo el cine se vistió de gala con la celebración de los Premios Platino en el Palacio Municipal de IFEMA, en Madrid. La ceremonia no solo premió a lo mejor del cine y la televisión iberoamericana, sino que también dejó momentos memorables.

Samadhi Zendejas y su deseo para William Levy

La actriz mexicana Samadhi Zendejas posa en el photocall previo a la entrega de los Premios Platino, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/ Daniel González

La destacada actriz mexicana Samadhi Zendejas, quien protagonizó junto al cubano William Levy la novela Vuelve a mí, expresó su apoyo a su colega tras los problemas legales que ha enfrentado.

“Yo lo quiero muchísimo, fue un gran compañero y qué mal que está pasando por eso, pero yo sé que es un alma bonita a donde vaya y seguramente saldrá de eso”, dijo en la alfombra.

Eugenio Derbez habla sobre “Shrek 5”

Eugenio Derbez y su hijo. (Fotos: @premios_platino, Instagram)

El actor Eugenio Derbez, voz del recordado Burro en la saga de Shrek, reveló que su participación en la quinta película aún está “en veremos”.

“Ya me contactaron, ya les dije que sí, pero les puse una condición: que me dejen adaptar el libreto. En las otras cuatro hice la adaptación junto a uno de mis escritores, que ya falleció, y si no me lo permiten, no lo voy a hacer porque el que sale perdiendo soy yo”, explicó Derbez.

El actor añadió que anteriormente los ejecutivos estadounidenses aceptaban esas adaptaciones, pero que ahora han cambiado, de ahí su incertidumbre.

Reconocimiento póstumo a Daniel Fanego

El actor y director argentino Daniel Fanego, fallecido en septiembre de 2024 a los 69 años, fue galardonado póstumamente con el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto por su actuación en El jockey.

Su hijo, Manuel Fanego, recogió el premio y agradeció el homenaje: “A él le hubiera encantado estar acá, comer, beber y pasear por Madrid. Lo estamos haciendo a rajatabla. Quédate tranquilo”, expresó emocionado.

Con una larga trayectoria en teatro, televisión y cine, Fanego fue también un reconocido defensor de los derechos humanos.

Sofía Vergara y Eva Longoria

La actriz estadounidense Eva Longoria posa con el Premio de Honor durante la entrega de los Premios Platino, galardones que celebran lo mejor del cine y televisión iberoamericano, este domingo en IFEMA, en Madrid. EFE/Daniel González

La actriz colombiana Sofía Vergara sorprendió al público al aparecer en el escenario para entregar el Premio de Honor a su amiga, la actriz y directora Eva Longoria.

“Te mereces este premio y a ese marido divino que tienes”, bromeó Vergara, desatando las risas del auditorio. Emocionada, destacó la trayectoria de Longoria como defensora de los derechos de las mujeres latinas a través de su fundación.

La actriz estadounidense Eva Longoria (c), acompañada por la actriz colombiana Sofía Vergara (d) y el productor español Enrique Cerezo (i), recibe el Premio de Honor durante la entrega de los Premios Platino. EFE/J.J.Guillén

“Yo fui a Hollywood queriendo ser Eva Longoria, y eso que ella es mucho menor que yo”, añadió entre risas, mientras Longoria, visiblemente conmovida, no paraba de sonreír.

Las grandes triunfadoras de la noche

La película brasileña Ainda estou aqui (Aún estoy aquí) y la serie colombiana Cien años de soledad fueron las grandes ganadoras de los XII Premios Platino, con tres galardones cada una.

El equipo de la serie colombiana -Cien años de soledad- con el galardón a la mejor miniserie o teleserie cinematográfica de ficción, durante la entrega de los Premios Platino. EFE/Daniel Gonzalez

Lista completa de premiados:

Mejor película iberoamericana de ficción: Ainda estou aqui (Brasil)

Mejor comedia iberoamericana de ficción: Buscando a Coque (España)

Mejor dirección: Walter Salles, por Ainda estou aqui (Brasil)

Mejor guion: Arantxa Echevarría y Amèlia Mora, por La infiltrada (España)

Mejor música original: Alberto Iglesias, por La habitación de al lado (España)

Mejor interpretación masculina en cine: Eduard Fernández, por Marco (España)

Mejor interpretación femenina en cine: Fernanda Torres, por Ainda estou aqui (Brasil)

Mejor interpretación masculina de reparto en cine: Daniel Fanego, por El jockey (Argentina, España y México)

Mejor interpretación femenina de reparto en cine: Clara Segura, por El 47 (España)

Mejor película de animación: Mariposas negras (España y Panamá)

Mejor película documental: El eco (México)

Ópera prima de ficción iberoamericana: El ladrón de perros (Bolivia, Chile, Ecuador y México)

Mejor dirección de montaje: Victoria Lammers, por La infiltrada (España)

Mejor dirección de arte: Eugenio Caballero y Carlos Y. Jacques, por Pedro Páramo (México)

Mejor dirección de fotografía: Edu Grau, por La habitación de al lado (España)

Mejor dirección de sonido: Diana Sagristà, Alejandro Castillo, Eva Valiño y Antonin Dalmasso, por Segundo premio (España)

Premio al cine y educación en valores: Memorias de un cuerpo que arde (Costa Rica y España)

Mejor miniserie o teleserie cinematográfica iberoamericana: Cien años de soledad (Colombia)

Mejor interpretación masculina en serie de televisión: Claudio Cataño, por Cien años de soledad (Colombia)

Mejor interpretación femenina en serie de televisión: Candela Peña, por El caso Asunta (España)

Mejor interpretación femenina de reparto en serie de televisión: Carmen Maura, por Tierra de mujeres (España)

Mejor interpretación masculina de reparto en serie de televisión: Jairo Camargo, por Cien años de soledad (Colombia)

Creador de miniserie o teleserie: Vicente Amorim, Fernando Coimbra, Luiz Bolognesi y Patrícia Andrade, por Senna (Brasil)

Con información de EFE.

