Premios Soberano 2025: esta es la lista de todos los ganadores

Este martes se desarollaron los Premios Soberano 2025 en el Teatro Nacional, en una noche llena de grandes expectativas.
A continuación la lista de todos los ganadores
RENGLÓN CLÁSICO
BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)
- LÍA GÓMEZ ALMA
COREÓGRAFO(A)
- ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO
CANTANTE LÍRICO
- PAOLA GONZÁLEZ
ACTOR TEATRAL
- FRANCIS CRUZ (EL GALLO)
ACTRIZ TEATRAL
- ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
DIRECTOR(A) TEATRAL
- MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)
OBRA TEATRAL
- EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT
MUSICAL
- MAMMA MIA, JOSÉ LLANO
PRODUCCIÓN ESCÉNICA
- DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO
ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO
- AISHA SYED
RENGLÓN CINE
COMEDIA
- LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ
DRAMA
- LA GRANDE, ANTONIO RUBIO
DIRECTOR
- HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ
ACTOR DE CINE
- HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS
ACTRIZ DE CINE
- LUMY LIZARDO, LA GRANDE
ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO
- ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ
VIDEO CLIP DEL AÑO
- ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA
RENGLÓN COMUNICACIÓN
PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO
- EL SHOW DEL MEDIODIA
PROGRAMA DE HUMOR
- EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL
REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES
- NOCHE DE LUZ
PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO
- BUENA NOCHE
PROGRAMA DE TEMPORADA
- DIVERTIDO CON JOCHY
PROGRAMA INFANTIL
- TOPI TOK
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓn
- EL INFORME, Alicia Ortega
PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES
- ESTO NO ES RADIO
PROGRAMA DIGITAL
- Mas allá de las redes, LORD JÁQUEZ
PODCAST DEL AÑO
- ABRIENDO EL PODCAST
PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO
- Protagonistas
PRESENTADOR DE TV
- JOCHY SANTOS
PRESENTADORA DE TV
- PAMELA SUED
ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN
- JHOEL LÓPEZ
COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO
- LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende
LOCUTOR(A) DEL AÑO
- ANGELY BÁEZ
YOUTUBER DEL AÑO
- SANTIAGO MATÍAS
COMEDIANTE
- RAFAEL BOBADILLA
STAND UP COMEDY
- NOVEL POPPYS
RENGLÓN POPULAR
MERENGUERO DEL AÑO
- EDDY HERRERA
BACHATERO DEL AÑO
- LUIS MIGUEL DEL AMARGUE
CONJUNTO TÍPICO
- EL BLACHY
SALSERO DEL AÑO
- YIYO SARANTE
MERENGUERO URBANO
- OMEGA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA
- CHIMBALA
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO
- JUAN LUIS GUERRA
CANTANTE SOLISTA
- PAVEL NÚÑEZ
REVELACIÓN DEL AÑO
- LOMIEL
MERENGUE DEL AÑO
- PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA
BACHATA DEL AÑO
- QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES
ÁLBUM DE AÑO
- SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO
ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)
- MERENGLASS
ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)
- MAGIC JUAN
COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS
- MELYMEL
ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA
- ANTONIO GONZÁLEZ
COLABORACIÓN DEL AÑO
- EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO
CONCIERTO DEL AÑO
- AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ
ESPECTÁCULO DEL AÑO
- LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA
ESPECTÁCULO DE HUMOR
- AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.
MÚSICA ALTERNATIVA
- LETÓN PE
MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA
- KAIRO WORSHIP
SOBERANO DEL PÚBLICO
Santiago Matías
Soberano al Mérito
Belkis Concepción
Soberano Especial
Aramis Camilo
Soberano a las Artes Escénicas
Germana Quintana
Soberano internacional
Myriam Hernández
Soberano Internacional a la Excelencia
Alejando Fernández