Premios Soberano 2025: esta es la lista de todos los ganadores

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Premios Soberano 2025: esta es la lista de todos los ganadores

Este martes se desarollaron los Premios Soberano 2025 en el Teatro Nacional, en una noche llena de grandes expectativas.

A continuación la lista de todos los ganadores

RENGLÓN CLÁSICO

BAILARÍN(A) CLÁSICO(A) Y/O MODERNO (A)

  • LÍA GÓMEZ ALMA

COREÓGRAFO(A)

  • ALINA ABREU, SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

CANTANTE LÍRICO

  • PAOLA GONZÁLEZ

ACTOR TEATRAL

  • FRANCIS CRUZ (EL GALLO)

ACTRIZ TEATRAL

  • ELVIRA TAVERAS (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

DIRECTOR(A) TEATRAL

  • MARÍA CASTILLO (LA CASA DE BERNARDA ALBA)

OBRA TEATRAL

  • EL CORONEL NO TIENE QUIEN LE ESCRIBA, DUNIA DE WINDT

MUSICAL

  • MAMMA MIA, JOSÉ LLANO

PRODUCCIÓN ESCÉNICA

  • DON QUIJOTE, BALLET CONCIERTO DOMINICANO

ARTISTA CLÁSICO DESTACADO(A) EN EL EXTRANJERO

  • AISHA SYED

RENGLÓN CINE

COMEDIA

  • LA FAMILIA, JOSÉ RAMÓN ALAMÁ

DRAMA

  • LA GRANDE, ANTONIO RUBIO

DIRECTOR

  • HUMBERTO TAVAREZ, PÉREZ RODRÍGUEZ

ACTOR DE CINE

  • HÉCTOR ANÍBAL, LAS PEQUEÑAS COSAS

ACTRIZ DE CINE

  • LUMY LIZARDO, LA GRANDE

ACTOR/ACTRIZ DESTACADO(A) EN EXTRANJERO

  • ZOE SALDAÑA, EMILIA PÉREZ

VIDEO CLIP DEL AÑO

  • ALICIA, JUDITH RODRÍGUEZ. DIRECTOR: ÓLIVER MOTA

RENGLÓN COMUNICACIÓN

PROGRAMA DIARIO DE ENTRETENIMIENTO

  • EL SHOW DEL MEDIODIA

PROGRAMA DE HUMOR

  • EL SHOW DE RAYMOND Y MIGUEL

REVISTA SEMANAL DE VARIEDADES

  • NOCHE DE LUZ

PROGRAMA REGIONAL DE ENTRETENIMIENTO

  • BUENA NOCHE

PROGRAMA DE TEMPORADA

  • DIVERTIDO CON JOCHY

PROGRAMA INFANTIL

  • TOPI TOK

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓn

  • EL INFORME, Alicia Ortega

PROGRAMA RADIAL DE VARIEDADES

  • ESTO NO ES RADIO

PROGRAMA DIGITAL

  • Mas allá de las redes, LORD JÁQUEZ

PODCAST DEL AÑO

  • ABRIENDO EL PODCAST

PROGRAMA TEMÁTICO DE ENTRETENIMIENTO

  • Protagonistas

PRESENTADOR DE TV

  • JOCHY SANTOS

PRESENTADORA DE TV

  • PAMELA SUED

ANIMADOR(A) DE TELEVISIÓN

  • JHOEL LÓPEZ

COMUNICADOR(A) DESTACADO EN EL EXTRANJERO

  • LOURDES STEPHEN, Pica y se extiende

LOCUTOR(A) DEL AÑO

  • ANGELY BÁEZ

YOUTUBER DEL AÑO

  • SANTIAGO MATÍAS

COMEDIANTE

  • RAFAEL BOBADILLA

STAND UP COMEDY

  • NOVEL POPPYS

RENGLÓN POPULAR

MERENGUERO DEL AÑO

  • EDDY HERRERA

BACHATERO DEL AÑO

  • LUIS MIGUEL DEL AMARGUE

CONJUNTO TÍPICO

  • EL BLACHY

SALSERO DEL AÑO

  • YIYO SARANTE

MERENGUERO URBANO

  • OMEGA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN URBANA

  • CHIMBALA

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN DESTACADA EN EL EXTRANJERO

  • JUAN LUIS GUERRA

CANTANTE SOLISTA

  • PAVEL NÚÑEZ

REVELACIÓN DEL AÑO

  • LOMIEL

MERENGUE DEL AÑO

  • PABLITO, POCHY FAMILIA, COMPOSITOR: POCHY FAMILIA

BACHATA DEL AÑO

  • QUE EQUIVOCADA ESTÁS, LUIS MIGUEL DEL AMARGUE, COMPOSITOR: MIGUEL ÁNGEL REYES

ÁLBUM DE AÑO

  • SPAIN FOREVER AGAIN, MICHEL CAMILO & TOMATITO

ARTISTA Y/O AGRUPACIÓN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO (NUEVA CATEGORIA)

  • MERENGLASS

ARTISTA FUSIÓN CONTEMPORÁNEO (NUEVA CATEGORIA)

  • MAGIC JUAN

COMPOSITOR Y/O AUTOR DE LETRAS

  • MELYMEL

ORQUESTADOR(A) Y/O ARREGLISTA

  • ANTONIO GONZÁLEZ

COLABORACIÓN DEL AÑO

  • EL MOTOR, MANNY CRUZ FT. ARAMIS CAMILO

CONCIERTO DEL AÑO

  • AVENTURA, CERRANDO CICLOS, AVENTURA. PRODUCTOR: SAYMON DÍAZ

ESPECTÁCULO DEL AÑO

  • LAS CHICAS DEL CAN, EL REENCUENTRO. PRODUCTOR: MIGUEL DEL VILLAR Y TUESKA

ESPECTÁCULO DE HUMOR

  • AQUÍ SE VALE SOÑAR, RAYMOND Y MIGUEL. PRODUCTOR CÉSAR SUAREZ JR.

MÚSICA ALTERNATIVA

  • LETÓN PE

MÚSICA RELIGIOSA CONTEMPORÁNEA

  • KAIRO WORSHIP

SOBERANO DEL PÚBLICO
Santiago Matías

Soberano al Mérito
Belkis Concepción

Soberano Especial
Aramis Camilo

Soberano a las Artes Escénicas
Germana Quintana

Soberano internacional
Myriam Hernández

Soberano Internacional a la Excelencia
Alejando Fernández

Video | Premios Soberano 2025: el pueblo elige a la reina de la alfombra roja
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