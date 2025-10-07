¡Premios Soberano 2026 ya se está cocinando! Acroarte realiza asamblea y reuniones evaluativas



La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) celebró el pasado fin de semana su asamblea ordinaria, en la cual fue presentado el informe de gestión correspondiente al período 2023-2025, a cargo de la directiva saliente.

Durante los encuentros, que tuvieron lugar los días viernes 3 y sábado 4 de octubre en la Casa Nacional de Acroarte, también se eligió el nuevo Tribunal Disciplinario para el período 2025-2027, el cual quedó conformado por Marcelino Ozuna como presidente, Juan Antonio Mejía como secretario, Félix Morillo como comisario y los suplentes José Carlos Castillo y Madelin Peña. 

Asimismo, se llevaron a cabo las primeras reuniones evaluativas con los cronistas qué forman parte de los distintos Jurados de los Premios Soberano 2026, correspondientes a los renglones Clásico, Cine, Comunicación, Popular y Especial.

Premios Soberano 2026: jurados iniciarán evaluaciones de lo mejor del arte dominicano

En estos encuentros, se analizaron los trabajos realizados durante el primer semestre del año 2025 en las distintas áreas del arte y la cultura nacional, tales como actuaciones, programas de televisión y radio, producciones cinematográficas, composiciones musicales, conciertos, espectáculos y arreglos musicales, entre otros.

“La próxima reunión evaluativa de los Premios Soberano 2026 se realizará a principios de diciembre, por lo que exhortamos a los interesados a depositar los trabajos realizados durante el  año 2025, para su debida consideración”, expresó Marivell Contreras, presidenta de ACROARTE. 

Contreras valoró la amplia participación de los cronistas en estos primeros encuentros con fines a la nominación a los Premios Soberano, a ser entregados en una ceremonia de gala bajo la producción de César Suárez Jr.  

En su edición de 2026, se celebrará la entrega número 41, de estos premios fundados reafirmando su compromiso con la promoción de la excelencia artística y cultural en el país.

Premios Soberano: 5 datos que quizás no conocías en la historia del galardón

