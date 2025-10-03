Premios Soberano 2026: jurados iniciarán evaluaciones de lo mejor del arte dominicano

Primeras reuniones evaluativas de los jurados: este viernes y sábado en la Casa Nacional

Santo Domingo, R.D. – La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) inicia este fin de semana el proceso de organización de los Premios Soberano 2026, con la convocatoria a los jurados para las primeras reuniones evaluativas, programadas para este viernes 3 y sábado 4 de octubre, en la Casa Nacional.

Durante estas dos jornadas de trabajo, se reunirán los miembros de los jurados correspondientes a los cuatro renglones que se reconocen en las distintas disciplinas del arte y la cultura: Clásico, Cine, Comunicación y Popular, quienes abordarán en el proceso de los trabajos correspondiente al primer semestre de este 2025.

«Con estas reuniones damos inicio a la temporada de trabajo para la organización de la premiación artística más importante de la República Dominicana, que desde 1985 reconoce el talento, la creatividad y la trayectoria de nuestros artistas, comunicadores, actores y actrices”, expresó Marivell Contreras, presidenta de Acroarte.

Lea más: Comic Con: Famosos que han hecho doblaje para películas animadas

En esta primera etapa de los trabajos reglamentarios de la premiación, se evaluarán las producciones y aportes realizados entre enero y julio que se llevaron a cabo en las distintas áreas del arte y la cultura nacional: actuaciones, programas de televisión y radio, producciones cinematográficas, composiciones musicales, conciertos, espectáculos, arreglos musicales, entre otros trabajos destacados en la industria.

Los Premios Soberano, instituidos en el 1985 por Acroarte, son considerados el principal reconocimiento al arte y la cultura en la República Dominicana y uno de los galardones más importantes América Latina. En su edición de 2026, celebrarán su entrega número 41, reafirmando su compromiso con la promoción de la excelencia artística y cultural en el país.

Síguenos como periodichohoyrd