A sólo días de celebrarse la fiesta más grande la música y el arte dominicano, Premios Soberano 2023, los invitados están dando a conocer como deslumbrarán por la alfombra roja.

Tal es el caso de la comunicadora Gabi Desangles, la cual ha dado a conocer que llevará su ‘total look’ de la mano del asesor de imagen Jozuary Jadill, la maquilladora Angélica Santos y el peluquero Nadiel Beltrán.

Además, el diseñador Luis Domínguez ha revelado el boceto del vestido que esta lucirá.

A continuación el comunicado integro compartido en su red social Instagram.

Premios Soberano 2023: Vestido que usará Gabi Desangles

“Ella es una Sirena, de Tierra y de Agua, hecha en Millones de Cristales 💎 pero de un Cristal inquebrantable. Es una Sirena que puede respirar bajo mares de Tormenta y mares Calmados, envuelta en su gran Concha llegará para dejarnos sin aliento al presenciar una silueta que jamás olvidaremos”,

Luego de 4 años de ausencia, en los cuales me he enfocado específicamente en moda nupcial, vuelvo a presentar mis diseños sobre la Alfombra que me vio nacer como diseñador hace ya 22 años y para la cual he tenido el honor de vestir a cientos de figuras de nuestro medio artístico.



“Este año regreso inspirado por una gran mujer, profesional y carismática, pero sobretodo una gran amiga a quien vestiré por segunda vez para estos Premios y para quien diseñé uno de los Vestidos de Novia más importantes de mi Carrera” a esto solo puedo agregar que : “El vestido estará inspirado en una Sirena de Cristal”.

Gabi Desangles habla de Premios Soberano

Gabi estará guiada por el estilo del afamado Estilista de Modas Dominicano, Jozuary Jadill quien trabajará de la mano con la Maquilladora Angélica Santos y el Peluquero Nadiel Beltrán para crear un look total de infarto.

Se recuerda que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó que el evento se celebrará el 22 de marzo en el Teatro Nacional, bajo la producción artística de Alberto Zayas.

La edición número 38 del reconocimiento más importante del arte y el espectáculo de la República Dominicana premiará a las figuras más relevantes de los años 2021 y 2022.