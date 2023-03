A sólo días de realizarse los Premios Soberano 2023, distintas figuras del arte y el espectáculo comenzaron a cuestionar la logística del evento.

Tal es el caso, del comunicador Jhoel López quien dijo tener muchas dudas sobre la entrega de la estatuilla a los ganadores del 2021.

Esto, tras darse a conocer que los premiados serán anunciados desde las 12 del mediodía de este miércoles 22 a través de las redes sociales.

¨¿Eso quiere decir que los ganadores no subirán al escenario a recibir su estatuilla? Ohh como es, para que nos aclaren…. Me imagino que es para ganar tiempo y me parece maravilloso pero entonces, ¿los ganadores y las estatuillas la recibirán en público?… Vamos aclararle a la gente¨, dijo.

Mientras, que el CEO de Alofoke Media Group, Santiago Matías, denunció en un live en de canal de Youtube, que supuestamente existe un complot en contra de él y sus talentos nominados.

´´Estoy preparando a mi gente, a mis fanáticos, para que sepan que los talentos de Alofoke Media Group no ganaran ni una estatuilla el próximo miércoles en premios Soberano, ya que hay una línea de que no ganemos, y mucho menos seamos entrevistados en la alfombra roja´´, explicó Matías.

Añadió que ´´Aplaudo a ACROARTE por haberle pasado por encima al patrocinador oficial, es decir, por habernos nominado, pero la línea es tal cual como digo´´.

Santiago dijo además que ´´Si me llega la invitación, yo iré al premio, voy a disfrutar y aplaudir todo lo que nos regale la producción del premio este próximo miércoles´´.