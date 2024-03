Premios Soberano: Lo que dijo Yapoort luego de su caída

La comunicadora dominicana Karen Yapoort vivió un momento agridulce este martes durante la alfombra roja de los Premios Soberano 2024.

Después de ganar en la categoría de Programa de Temporada por su trabajo en “Casados en caos”, sufrió una inesperada caída que empañó momentáneamente su celebración.

“Mi gente, las reinas no se caracterizan por como se caen, sino por cómo se levantan y miren de qué manera nos levantamos”, dijo Yapoort.

“Caí así como toda una magdalena, he recibido mensajes de personas que piensas que me desmaye, todavía no estamos buscando el tercer bebé, estamos celebrando. Gracias, gracias, gracias”, añadió.

Asimismo, aclaró que no se encuentra en estado de gestación ya que muchas personas le han escrito pensando que se desmayó.

Sobre su soberano

En su discurso tras recibir la estatuilla, Karen expresó con emoción: “Esto es mucho para mí. Gracias a toda la producción. Muchos dudaron en algún momento que hacer programas como estos, de gran valor con aporte a la sociedad, era tal vez una pérdida de tiempo, pero tengo que decirles que Dios no se mueve de su lugar” .

Sin embargo, momentos después, mientras posaba para los fotógrafos en la alfombra roja, Yapoort sufrió una caída. Mientras su padre, Mario González, su esposo, Edwin Encarnación, y otras personas intentaban ayudarla a levantarse, ella exclamó: «¡Por ustedes moverme tanto!».

A pesar del incidente, su logro como ganadora del Soberano sigue siendo un hito importante en su carrera.

La presentadora de TV, Karen Yapoort, se convirtió en una de las primeras en recibir un Premio Soberano en esta edición, que se llevó a cabo con gran expectación y entusiasmo.