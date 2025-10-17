Preocupa deterioro de la sociedad: aumento de discursos de odio, neotrujillismo, exclusión social y violencia de género

Sociólogos advierten que la cohesión social dominicana se encuentra en una zona de riesgo. El fortalecimiento de las políticas públicas, la equidad y la participación ciudadana son claves para evitar el retroceso en los derechos fundamentales y reconstruir la confianza entre el Estado y la sociedad.

La sociedad dominicana atraviesa una etapa de tensiones y desafíos que amenazan su cohesión y estabilidad. El aumento de la desigualdad, la violencia de género, los discursos de odio, el neotrujillismo y la exclusión social son síntomas de un deterioro progresivo del tejido social, en un contexto donde las políticas públicas resultan insuficientes para atender las necesidades reales de la población.

Así lo advirtieron los sociólogos Leopoldo Artiles Gil y Virtudes de la Rosa Hidalgo, quienes expresaron que, además, a nivel internacional se observan fenómenos que evidencian una situación de peligro, negación y retroceso de los derechos, como el auge de nuevas corrientes autoritarias que amenazan los regímenes democráticos y los logros alcanzados en materia de libertades.

“En nuestro país vemos expresiones neotrujillistas que se están haciendo públicas. Hay una corriente preocupante de campañas de odio contra las poblaciones vulnerables, entre ellas la población inmigrante trabajadora y las mujeres. Los feminicidios se han vuelto, lamentablemente, tan frecuentes”, advirtió Artiles.

El académico recordó el pensamiento de Émile Durkheim, considerado el padre de la sociología, quien afirmaba que una sociedad solo puede sobrevivir si mantiene un equilibrio basado en la solidaridad y el reconocimiento mutuo entre sus miembros. “Cuando la política se ejerce en función de intereses particulares, y no del bien común, se debilita la confianza social o cohesión social y se deslegitima la gobernanza”, enfatizó.

Agregó que cuando no existe cohesión social, es decir, cuando la sociedad no es solidaria entre sí, surgen todos los problemas antes mencionados.

En ese sentido, De la Rosa explicó que la sociedad dominicana muestra señales de retroceso y no se están garantizando los derechos fundamentales de la población ni una vida digna.

“La política es el arte del servicio común”, enfatizó De la Rosa, quien insistió en que la desconexión entre quienes toman decisiones y las necesidades reales de la población es una de las causas principales de la falta de cohesión social. “Cuando el poder se ejerce en función de intereses particulares de quien tiene el poder, y no del bienestar colectivo, se crean resistencias de los pueblos, enfrentamientos, desigualdad y desconfianza”, agregó.

En este contexto descrito por los sociólogos, la academia dominicana se prepara para aportar desde la investigación científica a la comprensión y solución de estas problemáticas, a través del Quinto Congreso Nacional de Sociología y Jornada de Investigación Científica, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en coordinación con la Asociación Dominicana de Sociología (ADOS).

El congreso, que se celebrará los días 20 y 21 de octubre de 2025, tendrá como tema central “Democracia, ciudadanía y pensamiento crítico: desafíos y propuestas desde la sociología y otras ciencias sociales.”

El evento reunirá a decenas de investigadores nacionales e internacionales para analizar los factores que debilitan la cohesión social y promover propuestas basadas en evidencia científica que fortalezcan la democracia, la justicia y la equidad.

La jornada rendirá homenaje a la socióloga Isi Duarte, por su destacada labor en la docencia y la investigación. Además, contará con una conferencia inaugural del doctor Amin Pérez, profesor de la Universidad de Quebec, quien disertará sobre el papel de la sociología en defensa de los sectores más vulnerables.

Entre los temas que serán abordados figuran la desigualdad de género, el trabajo, las políticas públicas, la gestión del riesgo, el extractivismo y el impacto del cambio climático, todos vinculados a los problemas estructurales que enfrenta la sociedad dominicana.

De la Rosa señaló que uno de los paneles del Congreso analizará las políticas públicas en materia económica, laboral y social, contrastando las estadísticas oficiales con la realidad documentada por los investigadores. “Nos interesa saber qué tan efectivas han sido esas políticas y si realmente contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población o solo quedan en los informes”, concluyó.