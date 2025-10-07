Dicen preocuparles estudio determina beber alcohol aumenta riesgo de demencia

Expertos señalan que beber vino es tan saludable como comer frutas. Foto/Fuente externa

Nueva York. Dominicanos en el Alto Manhattan y El Bronx dicen preocuparles un reciente estudio que advierte que el alcohol aumenta el riesgo de demencia, independientemente de si las personas están genéticamente predispuestas a esta condición neurodegenerativa.

Los quisqueyanos, pidiendo reservas de sus identidades, sostienen que si acogen dicho dictamen limitaría sus actividades sociales, familiares, en encuentros amistosos y laborables, entre otros.

El estudio es publicado en la revista «Medicina basada en la evidencia de BMJ», medio que reseña investigaciones, perspectivas y opiniones originales basadas en la evidencia sobre temas relevantes para la atención médica.

El mismo establece: «para cualquiera que elija beber un mayor consumo de alcohol conduce a un mayor riesgo de demencia», como expresara Stephen Burgess, estadístico de la Universidad de Cambridge de Inglaterra.

El estudio incluyó a unas 560.000 personas en el Reino Unido y Estados Unidos que fueron seguidas durante varios años, así como datos genéticos de aproximadamente 2,4 millones de personas.

La última investigación confirma que incluso el consumo moderado de alcohol puede presentar riesgos para la salud.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el alcohol provoca casi un millón de muertes al año en toda Europa, y la región registra los niveles de consumo de alcohol más elevados del mundo.

El alcohol es un factor clave de riesgo de cáncer, enfermedades cardiacas, digestivas y problemas de salud mental.

Ramón Mercedes

