Preocupación en la SIP por posibles sanciones a la prensa crítica en Estados Unidos

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su profunda preocupación ante recientes declaraciones de altos funcionarios del gobierno estadounidense que sugieren la posibilidad de revocar licencias de radiodifusión a medios que publiquen o transmitan contenidos críticos hacia la administración del presidente Donald Trump.

El jueves, Trump declaró públicamente que las cadenas de televisión o radiodifusores que lo cubren de forma “negativa” deberían “perder su licencia”, según reportes de la prensa local. “Lo único que hacen es golpear a Trump. Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata”, afirmó el mandatario.

A estas declaraciones se sumaron las del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, quien señaló que los radiodifusores con licencias de la FCC tienen “una obligación única de operar en el interés público”. Carr lamentó que la FCC se haya alejado de hacer cumplir esa obligación, lo que, según él, ha afectado negativamente al país.

Estas afirmaciones han generado inquietud en el sector mediático. La cadena ABC suspendió el programa nocturno Jimmy Kimmel Live! luego de que varias televisoras afiliadas lo retiraran de su programación, en lo que críticos consideran una forma de autocensura inducida por presiones regulatorias, según reportes de Reuters.

El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, calificó como “una forma inaceptable de censura” la mera sugerencia de que un gobierno pueda retirar la licencia a un medio por ejercer su labor crítica. “Incluso la amenaza de perder una licencia puede llevar a un acatamiento indebido, a la autocensura y a un empobrecimiento del discurso público. Amenazar con quitarle la licencia a medios por supuestamente cubrir de manera negativa a un presidente es un ataque a la libertad de prensa. El periodismo no existe para halagar al poder, sino para cuestionarlo”, afirmó Dutriz, quien también es director general de La Prensa Gráfica de El Salvador.

Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, advirtió que “utilizar el poder regulatorio como arma contra los medios erosiona la confianza pública, debilita las instituciones democráticas y silencia voces críticas”. Ramos, directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), agregó que “los gobiernos deben entender que el libre flujo de información —incluida la crítica— no es un privilegio otorgado por el Estado, sino un derecho fundamental de la sociedad. Estados Unidos, con su histórica tradición de defensa de la libertad de prensa, debería ser un ejemplo, no un precedente de intimidación”.

La SIP recordó que la amenaza de revocación o la renovación condicionada de licencias de radiodifusión en función del contenido editorial contradice los principios establecidos en la Declaración de Chapultepec, especialmente el Artículo 7, que prohíbe el uso de políticas arancelarias, licencias de importación, asignación de frecuencias y publicidad estatal como mecanismos para premiar o castigar a medios o periodistas.

Este episodio se suma a una serie de acciones legales emprendidas por el presidente Trump contra medios de comunicación. Entre ellas, demandas contra CBS/Paramount y ABC/Disney, que culminaron en acuerdos extrajudiciales millonarios. Más recientemente, Trump presentó demandas por difamación contra The Wall Street Journal y The New York Times, por montos de US$ 10 mil millones y US$ 15 mil millones respectivamente, acciones que también fueron condenadas por la SIP.

La Sociedad Interamericana de Prensa es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 medios de comunicación del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida.