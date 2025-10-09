Al menos 10 personas han perdido la vida de manera violenta en los últimos días en distintos sectores de Santiago.

La situación ha incrementado el temor entre los residentes, quienes aseguran vivir bajo una constante tensión.

“Cuando uno vive en un sector y eso es atraco por allí y atraco por allá, eso no cesa nada, es a cada rato un atraco”, expresó con frustración Antonio Sánchez.

Vecinos aseguran además que la delincuencia los tiene que ni al colmado van.

“La seguridad está mala, muy mala. Si tú sales de noche te llevan, o te llevan lo que tienes o te llevan a ti”, comentó otro residente.

Muchos coinciden en que uno de los factores que facilita la acción de los delincuentes es la falta de patrullaje policial en horarios clave.

“Hace falta más patrullaje, que pongan un comandante que haga lo correcto porque hay mucho atraco, mucho robo, mucha delincuencia, uno no puede ni conchar”, sostuvo Pablo Pinales, residente en Pueblo Nuevo.

Pese al panorama de inseguridad, algunos ciudadanos reconocen los esfuerzos de las autoridades por combatir el crimen.