Preocupación en Santiago por incremento de la delincuencia; ya van 10 muertos

  • Hoy
Preocupación en Santiago por incremento de la delincuencia; ya van 10 muertos

Al menos 10 personas han perdido la vida de manera violenta en los últimos días en distintos sectores de Santiago.

La situación ha incrementado el temor entre los residentes, quienes aseguran vivir bajo una constante tensión.

“Cuando uno vive en un sector y eso es atraco por allí y atraco por allá, eso no cesa nada, es a cada rato un atraco”, expresó con frustración Antonio Sánchez.   

Vecinos aseguran además que la delincuencia los tiene que ni al colmado van.

BeFunky collage 2

“La seguridad está mala, muy mala. Si tú sales de noche te llevan, o te llevan lo que tienes o te llevan a ti”, comentó otro residente.

Muchos coinciden en que uno de los factores que facilita la acción de los delincuentes es la falta de patrullaje policial en horarios clave.

“Hace falta más patrullaje, que pongan un comandante que haga lo correcto porque hay mucho atraco, mucho robo, mucha delincuencia, uno no puede ni conchar”, sostuvo Pablo Pinales, residente en Pueblo Nuevo.

Pese al panorama de inseguridad, algunos ciudadanos reconocen los esfuerzos de las autoridades por combatir el crimen.

BeFunky collage 1 1

Lee más: El «milagro» de La Puya de Arroyo Hondo: el barrio donde hasta los delincuentes colaboran

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Preocupación en Santiago por incremento de la delincuencia; ya van 10 muertos
Preocupación en Santiago por incremento de la delincuencia; ya van 10 muertos
9 octubre, 2025
Abogado de policías acusados de matar 5 hombres en Santiago: «Fueron enfrentados a tiros y tuvieron que repeler»
Abogado de policías acusados de matar 5 hombres en Santiago: «Fueron enfrentados a tiros y tuvieron que repeler»
9 octubre, 2025
Wilson Camacho sobre caso La Barranquita: “Vamos a procurar justicia”
Wilson Camacho sobre caso La Barranquita: “Vamos a procurar justicia”
9 octubre, 2025
Aplazan conocimiento de medida de coerción para policías vinculados en muertes de 5 hombres en Santiago
Aplazan conocimiento de medida de coerción para policías vinculados en muertes de 5 hombres en Santiago
9 octubre, 2025
Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó
Agente vinculado a muerte de cinco hombres en Santiago dice que una de las víctimas le disparó
9 octubre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El autismo: ¿pa’ cuando?

El autismo: ¿pa’ cuando?

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Pujols: “Tomaría ese puesto”

Senasa: ¿para qué existe?

Senasa: ¿para qué existe?

Una propuesta

Una propuesta

Gaza, dos años de genocidio

Gaza, dos años de genocidio

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

El reconocimiento del título de Educación Técnica Superior por parte del Estado: una deuda histórica con el subsector

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo