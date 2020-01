Preocupante “Discurso sorpresa” de Danilo en el gasoducto

El pasado 17 de diciembre, inaugurando el gasoducto privado Andrés-San Pedro de Macorís, el presidente Medina pronunció un “Discurso sorpresa” que inició diciendo: “Como saben no estaba en el guión para hablar…” y relató una trama plagada de ficciones, intentando justificar, por enésima vez, siempre de manera infructuosa, su decisión de construir Punta Catalina.

Textualmente el Presidente dijo: “En 1999 estábamos en un evento en Juan Dolio, anunciamos que íbamos a licitar la posibilidad de que varias plantas fueran construidas en la República Dominicana y cuando terminamos el señor González Bunster, que está aquí se acercó a la mesa y nos dijo: -Ustedes están soñando, nadie va a invertir en construir plantas en la República Dominicana en un mercado en el que no hay certeza de pago. Ningún banco le va a entregar plata a ningún empresario que quiera invertir cuando aquí no hay seguridad de que se puede pagar la energía servida- y desde entonces pensé: si eso es así, entonces el Estado tiene que intervenir. Pasaron los años desde el 99 hasta que yo llegué a la Presidencia en el año 2012 y sólo se construyeron… había el proyecto de construir a Quisqueya I y Quisqueya II. Quisqueya I porque la empresa Barrick quería instalarse en la República Dominicana y no tenía energía, y Quisqueya II porque era una planta de EGE-Haina donde el Estado es co-dueño”. Por su importancia se reseña en mayúsculas lo siguiente: “pero no se instalaron, no se hicieron más inversiones en República Dominicana y por eso yo entré a construir Punta Catalina”.

Prosiguió: “Lo que estaba pasando en el país con el problema eléctrico era una situación dramática. Yo recuerdo que mi campaña en el 2011, en los Estados Unidos yo hablaba y decía lo que significaba un contrato en su momento oneroso para la República Dominicana… que se tenía que pagar a COGENTRIX para que apagara…” “…y dramaticé tanto que hubo una persona en el público que dijo: “Yo mato a COGENTRIX. A ese señor yo lo mato”: “Entonces yo dije: el Estado tiene que entrar en el proceso de generación para regular el sector”. Así, canceló en 2012 la licitación privada organizada por CDEEE.

¿Falseó la verdad, a sabiendas, el Presidente Medina cuando dijo que desde el 1999 hasta el 2012, cuando él se juramentó, no se había construido ninguna planta y que sólo estaban en proyecto Quisqueya I y II? ¿Acaso no sabe Danilo que AES ganó aquí una licitación en el 2001, o sea después del 1999 y mucho antes de que él se impusiera en las elecciones del 2012? ¿Ignora Medina que esa licitación implicó la construcción de la terminal regasificadora de gas natural desde la cual ahora se nutre el gasoducto que se estaba inaugurando? ¿Olvida el Presidente que con esa licitación AES también instaló una generadora, muy competitiva, de 319 MW brutos, a base de gas natural? ¿Acaso desconoce Danilo que la propia AES reporta que la termoeléctrica y la terminal regasificadora entraron en operación en el 2003 y que ya se han recibido mucho más de 200 embarques en estos 16 años? ¿Ignora el Presidente que en distintas etapas se reconvirtieron a gas natural 230 MW de las plantas “Los Mina”, y que por esa licitación del 2001 también se construyó el gasoducto Andrés- Los Mina? ¿Oculta Danilo, exprofeso , que esa oferta de electricidad competitiva se hizo con fondos 100% privados, sin el Estado aportar capital y sin otorgar garantías o avales para los financiamientos, como sí ocurrió con los más de 3,000 millones de Punta Catalina? ¿Desconoce el Presidente que éxitos similares a los de AES y otros generadores se habrían alcanzado con la licitación privada que CDEEE organizó para instalar hasta 1,500 MW de nueva generación de bajo costo, usando carbón y gas natural, que Danilo canceló al mes de tomar el poder y cuya energía alimentaría el sistema a partir de finales del 2015?

No creemos que Danilo trató de manipular al público cuando tuvo el talante -o la osadía- de defender la creación de Punta Catalina delante de socios de AES y de otros conocedores del sector eléctrico, con el falso argumento de que no se instaló generación adicional del 1999 al 2012. ¿Será que la hybris ya domina a Medina y que ha llegado a creer que una sola palabra, pronunciada por él, bastará para cambiar la realidad a su antojo?Podrían sobrevenir épocas funestas para todos si el Presidente,muy agotado,tomara graves decisiones gubernamentales –y electorales- bajo turbación, confundiendo hechos y palabras como cuando dictaminó, doctamente, que no hubogeneración adicional entre 1999 y 2012. Partiendo de premisas falsas no se llega a conclusiones realistas y que favorezcan a la ciudadanía.